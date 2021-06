Sonia Mabrouk en couple avec Guy Savoy, "sa plus belle histoire d'amour" : ses rares confidences

L'actualité a encore une fois été riche en rebondissements cette année, Sonia Mabrouk n'a pu que le constater en étant aux commandes de deux émissions quotidiennes, Midi News sur CNews et L'Interview politique sur Europe 1. Elle a quand même trouvé le temps d'écrire un livre intitulé Insoumission française, paru en avril dernier. Le tout en formant un couple épanoui avec le chef étoilé, Guy Savoy, de 24 ans son aîné.

Lors de son passage dans Face aux médias avec Jacques Sanchez sur Non Stop People, la journaliste a été confrontée à des questions sur leur relation justement, qu'ils entretiennent depuis déjà huit ans. "Comment partage-t-on, vit-on, avec un homme qui voyage dans le monde entier tout au long de l'année ? Comment on fait, lorsque vous vous levez à 4h du matin tous les matins pour aller à Europe 1, vos journées sont très chargées... comment vous faites ?", s'est notamment demandé l'animateur.

Et pour Sonia Mabrouk de répondre : "Ce n'est pas une formule véritablement, parce qu'il se définit ainsi comme un aubergiste trois étoiles, parce qu'il est vraiment dans son restaurant très, très souvent. L'avantage de Guy, c'est qu'il est souvent dans sa maison, comme il aime l'appeler, avec ses équipes, donc il limite beaucoup ses voyages". La jolie brune de 43 ans est donc très heureuse de ne pas souvent être séparée de sa moitié, pouvant alors profiter de moments complices à ses côtés. "On arrive quand même à trouver des terrains d'entente autour de la table, c'est ce qui est formidable avec un chef et encore plus avec lui. Donc il reste assez souvent, et c'est vrai que ce sont des compromis en réalité. Mais ce qui est formidable quand on est dans des domaines qui semblent aussi variés, c'est qu'on se nourrit l'un l'autre et comme c'est quelqu'un qui a beaucoup les pieds sur terre, ça m'aide beaucoup dans ce domaine".

Sonia Mabrouk a également fait savoir que Guy Savoy ne manquait rien de ses activités professionnelles. "Il me lit, il m'écoute, ça lui arrive souvent d'être agacé par les responsables politiques et j'ai souvent des messages furibards en direct", a-t-elle confié amusée. Ainsi, il représente pour elle "sa plus belle histoire d'amour". "Oui. Ce serait présomptueux de dire 'unique' mais je le pense très sincèrement, je me permets de le dire c'est l'unique oui."