Sonia Mabrouk en couple, cette tirade qui a choqué son compagnon Guy Savoy : "Qu'est-ce que t'as encore fait !"

Elle est une personnalité clivante mais une chose est sûre : Sonia Mabrouk fait l'unanimité une fois rentrée à la maison. En couple avec l'aubergiste Guy Savoy depuis trois ans, la journaliste peut compter sur le soutien sans faille de son compagnon. Et ça tombe bien. Outre ses nombreuses interventions sur Europe 1 ou CNews, la jeune femme a la plume ultra prolifique et sort quasiment un livre par an - chacun est d'ailleurs un succès littéraire. En lisant l'introduction du dernier ouvrage en date, Insoumission française : Décoloniaux, écologistes radicaux, islamo-compatibles, les véritables menaces, le chef étoilé se serait toutefois écrié : "Houla, qu'est-ce que t'as encore fait !" - rapporte Libération.

Originaire de Tunis, Sonia Mabrouk a obtenu son baccalauréat à l'âge de 16 ans. Elle se destinait à une carrière de professeur jusqu'à ce que l'ambition la mène en France sur la voie du journalisme. C'est en pratiquant ce métier, d'ailleurs, qu'elle a croisé la route de Guy Savoy. En 2013, les deux tourtereaux se sont rencontrés lors d'une interview sur la chaîne Public Sénat pour discuter d'un menu de Noël. Ils ne se situaient pas sous une branche de gui mais des grelots frétillaient déjà dans leurs coeurs.

C'est une femme de caractère mais aussi d'une grande douceur

S'ils ont pris leur temps, et que 14 ans les séparent, Sonia Mabrouk et Guy Savoy vivent aujourd'hui un amour sans faille. "J'aime les gens comme lui, qui ont une cohérence intérieure, une solidité à toute épreuve", confiait la journaliste à Paris Match en 2020, évoquant "une évidence" entre elle et son cuistot. "Sonia est belle et talentueuse, elle avance à grandes enjambées dans sa vie professionnelle, s'émerveillait le chef de son côté. C'est une femme de caractère mais aussi d'une grande douceur. Elle adore la gastronomie - pour moi, le contraire aurait évidemment été inconcevable." La recette de leur histoire est sans doute bien relevée... mais elle fonctionne, et c'est tout ce qui compte.