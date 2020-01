Guy Savoy, le suicide de Bernard Loiseau : Marqué à jamais et toujours pas remis

Bernard Loiseau s'est suicidé il y a bientôt dix-sept ans. Le 24 février 2003, le grand chef français s'est donné la mort à 52 ans, se tirant une balle avec son fusil de chasse. Sa soudaine disparition a laissé un immense vide, que ses amis n'arrivent toujours pas à combler. Parmi eux, Guy Savoy.

Doté de trois étoiles au Guide Michelin depuis dix-huit ans, connu dans le monde entier pour sa célèbre soupe d'artichaut à la truffe noire, Guy Savoy accorde une longue interview au Point le 30 janvier 2020. Le grand chef cuisinier de 66 ans revient sur sa rencontre avec Bernard Loiseau le 1er avril 1970, alors qu'il venait d'arriver au Troisgros. "On venait du même milieu social, on avait la même volonté, la même vision", se souvient-il.

Au fil des années, les deux chefs n'ont jamais perdu le contact malgré leurs emplois du temps surchargés et leur souci quotidien de l'exigence et de la perfection qui les a fait monter au plus haut niveau. "On s'appelait tous les soirs à la fin du service", confie Guy Savoy, jusqu'à ce que le drame se produise et qu'il ne puisse plus entendre sa voix. Le chef parisien, né à Nevers, se souvient très bien de leur dernière conversation et ce dernier souvenir, même dix-sept ans après, le bouleverse, au point de ne pas pouvoir retenir ses larmes au cours de cet entretien avec Le Point. Sa voix s'étrangle, il pleure... "Ça me retourne chaque fois que j'évoque Bernard. Q'un mec aussi pur se supprime, c'est le comble de l'injustice, déplore-t-il. Je ne me suis moralement toujours pas remis de sa mort. Je pense tous les jours à lui."

Dix ans après le suicide de son mari, Dominique Loiseau avait incriminé un journaliste du Figaro, François Simon, qui avait eu une phrase que Bernard Loiseau n'avait pas réussi à digérer. "Le Figaro avait annoncé que Bernard Loiseau était légitimement menacé par le Michelin. Ce mot 'légitimement', Bernard ne l'a jamais compris et surtout jamais accepté", avait expliqué son épouse. François Simon s'était alors défendu de vouloir nuire au chef étoilé et avait soutenu que le Michelin avait envisagé de lui enlever une étoile.