Animaux Stars : Marlène Schiappa, défenseuse de nos amis les bêtes, face à Bernard Montiel

A l'occasion d'un tout nouveau numéro de son émission Animaux Stars, Bernard Montiel recevra une personnalité politique. Sur la chaîne Animaux TV, le présentateur et ami des stars aura comme invitée Marlène Schiappa, le samedi 6 novembre. La Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la Citoyenneté s'épanchera comme jamais sur son amour pour les animaux mais aussi sur son quotidien avec sa boule de poils préférée, son Beagle, qui viendra la rejoindre sur le plateau !

Très impliquée dans la défense des droits des femmes, Marlène Schiappa est également une fervente défenseuse des droits de nos amis les animaux. Un combat dont elle parlera longuement avec Bernard Montiel. Ayant grandie dans le maquis corse, d'où est originaire sa famille et où elle va chaque été se ressourcer avec ses filles, la femme politique et écrivaine de 38 ans évoquera ses doux souvenirs d'enfance, son amour pour les grands espaces et l'environnement. Une après-midi riche en confidences et anecdotes !

Marlène Schiappa n'est pas la première femme politique à se confier ainsi à Bernard Montiel. En effet, ce dernier avait déjà reçu Rachida Dati, qui était venue accompagnée de son chien Paname. L'ancienne garde des Sceaux était invitée en juin dernier et a succédé à une autre célébrité, la présentatrice Faustine Bollaert, qui a adopté les chiens Nessie, Phoebe et Shakespeare, le chat.

Rendez-vous le samedi 6 novembre à 17h30 pour découvrir ce numéro inédit d'Animaux Stars avec Marlène Schiappa, sur la chaîne Animaux TV.