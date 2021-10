Marlène Schiappa, sa collaboratrice volée : des infos confidentielles dans la nature ?

Une proche collaboratrice de Marlène Schiappa a été victime d'un vol d'après les informations exclusives de Closer, un méfait qui pourrait avoir des conséquences directes sur la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la Citoyenneté, au regard des objets dérobés.

Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2021, la collaboratrice de la ministre s'est fait voler son sac à main par deux personnes, mineures, à Paris aux environs de la place de la Concorde. Les malfaiteurs obtiennent le badge personnel de la victime "donnant accès au ministère mais également un téléphone portable répertoriant les numéros de plusieurs ministres, et probablement des informations confidentielles", précise le magazine. S'ils se sont débarrassés du badge, les voleurs, toujours en fuite, ont toujours le téléphone en leur possession. Un incident de plus pour Marlène Schiappa, à qui on avait dérobé au mois de juin 2021 un disque dur ne comportant aucune donnée importante. Cela ressemblait plus à un geste d'intimidation.

A l'heure où les élections présidentielles approchent et les charges de travail s'accumulent, voici un vol dont l'équipe de Marlène Schiappa se serait bien passée. La ministre déléguée préfère utiliser son énergie pour défendre les attributs de son porte-feuille. Elle agit ainsi sur les enjeux de cohésion nationale, le respect du principe de laïcité, la défense du droit d'asile ou encore l'accueil des réfugiés et les projets liés à la lutte contre le "séparatisme". Maman de deux filles qu'elle a eus avec Cédric Bruguière, la femme politique et écrivaine n'a pas réagi pour le moment.