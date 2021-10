Anne-Sophie Lapix remet Xavier Bertrand à sa place : "Vous manquez de courage ?"

L'ambiance était électrique sur le plateau du journal télévisé de France 2 ce 30 septembre 2021 ! Xavier Bertrand était l'invité du 20h22 face à Anne-Sophie Lapix, le nouveau rendez-vous politique qui précède le JT, abordant bien évidemment la présidentielle. Si l'exercice semble classique, l'homme politique ne devait pas s'attendre à être bousculé de la sorte, en toute politesse bien évidemment.

L'animatrice Anne-Sophie Lapix ainsi que ses collègues Mohamed Bouhafsi et Nathalie Saint-Cricq n'ont pas ménagé le président de la région Hauts-de-France, "candidat sans parti [il a quitté les LR en 2017, ndlr]mais veut soutien de sa famille politique" comme l'indique sa présentation en début d'émission. "Vous manquez de courage ?", lui demande de prime à bord la journaliste dont la verve nous rappelle ses interventions dans Dimanche+ il y a quelques années.

"Si je manquais de courage, vous pensez que sincèrement que je serai candidat à l'élection présidentielle ? L'élection politique, la plus sérieuse qu'il soit ? Je n'ai pas peur de la compétition mais je veux la victoire", répond l'homme politique de 56 ans. "Ce que je propose, c'est un appel au rassemblement de ma famille politique, des candidats à la primaire, pour que nous puissions l'emporter. (...) Dans l'intérêt de la France", poursuit-il. Si Nathalie Saint-Cricq et Mohamed Bouhafsi questionnent le politicien devant la question des sondages et le fait qu'il bat les autres candidats "d'une courte tête" pour l'instant, c'est Anne-Sophie Lapix qui le pousse dans ses retranchements, le temps d'un instant : "Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages", dit-elle, provoquant un long silence. Les plus observateurs remarqueront que Nathalie Saint-Cricq observe la réaction de leur invité, laissant un très léger sourire, contenu, se dessiner sur ses lèvres.

"Vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, je suis le seul qui peut me qualifier pour le second tour. et le seul à même de l'emporter", rétorque après une pause Xavier Bertrand. "Ah moi, je ne dis rien", insiste la présentatrice. "Vous le savez bien, vous êtes fine observatrice", insiste l'ancien ministre du Travail.

Autre sujet qui fâche : celui du polémiste Eric Zemmour, dont la candidature à l'élection présidentielle n'est plus la question. Selon lui, c'est la tradition républicaine de débattre au second tour, explique Xavier Bertrand pour justifier le fait qu'il ne veuille pas discuter sur un plateau avec lui. Mais les journalistes lui font remarquer que sa cote de popularité ne fait qu'augmenter et le fait qu'il n'est pas de contradicteur le laisse devant une autoroute. "Doit-on attendre que Zemmour remporte le 1er tour pour l'affronter ?", se demande Nathalie Saint-Cricq.