Marlène Schiappa maman émue : l'une de ses filles est déjà une ado !

Ses filles, c'est toute sa vie. Mariée à Cédric Bruguière, un consultant en ressources humaines et essayiste, depuis 2006, Marlène Schiappa est maman de deux enfants dont on ignore tout. Et pour cause. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la Citoyenneté poursuit son combat pour défendre les femmes de tous âges, les protéger... notamment celles qui grandissent à la maison. Bien sûr, pour l'heure, ces dernières sont encore jeunes. Mais le temps file et la femme politique en revient à peine.

Mon soleil, ma fée, ma déterminée, mon ado

Le mercredi 28 juillet 2021, l'une de ses deux filles célébrait son anniversaire. Pour lui rendre hommage, Marlène Schiappa a partagé une photographie vintage, souvenir d'une réunion de famille passée, et a déclaré sa flemme, ardente, à son enfant. "Il y a encore à peine quelques petites années, une ronde dans le jardin, un goûter d'anniversaire et une partie de 'mon petit lapin a bien du chagrin' avec ses copines d'école marquaient ses anniversaires. Désormais c'est une grande jeune fille, écrit-elle émue. Joyeux anniversaire mon soleil, ma fée, ma déterminée, mon ado. Plus grande fierté, plus belle réussite, inspiration quotidienne, meilleure raison de se lever le matin !"