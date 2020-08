Marlène Schiappa : Son mari Cédric Bruguière dévoile son pire trait de caractère

Voilà dix-huit ans que Marlène Schiappa, visage phare du gouvernement, partage sa vie avec son mari Cédric Bruguière, consultant en ressources humaines. Malgré une petite séparation, les amoureux se sont rabibochés, car ils s'aiment "viscéralement", lit-on dans Gala. Mais l'amour ne rend pas si aveugle que ça puisqu'ils sont conscients de leurs défauts respectifs. Ainsi, on découvre le pire trait de caractère de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté.

Revenant sur leur première rencontre, Cédric Bruguière a ainsi confié avoir découvert une femme avec "un caractère affirmé et atypique", et il n'a pas été déçu au fil des années ! De son propre aveu, Marlène Schiappa n'est pas du genre bisounours dans la vie. "On s'engueule d'abord et on s'explique après", admet ainsi la femme politique de 37 ans. Serait-elle donc colérique ? "Le ton monte toujours très rapidement et ça redescend aussi vite", ajoute son époux.

Avec deux filles à la maison, âgées de 8 et 13 ans, il faut aussi savoir calmer le jeu pour ne pas les perturber. Des demoiselles qui peuvent compter sur leur papa pour la gestion du quotidien et des devoirs en raison de l'emploi du temps forcément très chargé de Marlène Schiappa. La ministre apprécie par ailleurs aussi la petite attention régulière de son mari qui lui prépare un en-cas pour quand elle rentre le soir ! Quitte à parfois "dîner deux fois"...

Il faut dire que, malgré les engueulades, les amoureux ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. "Nous nous sommes toujours retrouvés. On s'aime viscéralement", clame Cédric Bruguière. "Cédric est mon mari et mon ex. On est à la fois un vieux et un jeune couple ! On se connaît sous toutes les coutures. On ne peut pas faire semblant l'un avec l'autre", ajoute Marlène Schiappa.