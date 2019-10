Marlène Schiappa et son mari : "On s'est séparés il y a 3-4 ans, puis..."

Marlène Schiappa est peut-être une femme politique, mais elle n'en reste pas moins une femme, en toute simplicité. En couple avec l'essayiste Cédric Bruguière depuis bientôt deux décennies, notre secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes – et de la lutte contre les discriminations – a connu des hauts et des bas... comme tout un chacun. Dans les colonnes du magazine Elle, elle révèle même avoir tenté de s'éloigner de sa moitié avant de changer d'avis. "J'ai la chance d'avoir un mari formidable qui n'a pas besoin de me diminuer pour se sentir exister, explique-t-elle. Ça fait dix-sept ans que je suis avec lui. C'est long ! On s'est séparés il y a trois-quatre ans, puis on s'est remis ensemble."

Le mariage a eu lieu en 2006. Ensemble, Marlène Schiappa et Cédric Bruguière ont eu deux petites filles, d'aujourd'hui 7 et 12 ans. Tout partait pourtant d'une situation extrêmement banale. Lui venait passer un entretien d'embauche dans son cabinet de conseil en recrutement... et a obtenu le poste. "On est à la fois un jeune et un ancien couple, amoureux, mais cash, poursuit-elle. Au bout de dix-sept ans, on ne se ment pas. La vie est très courte, on peut mourir demain, alors pourquoi perdre du temps à faire semblant d'être quelqu'un d'autre ?" Comme quoi, trouver l'amour au travail reste possible – environ un couple sur sept selon les sondages de 2018.

Déclaration d'amour à ses deux filles

Elle n'a jamais souhaité s'imposer le moindre tabou. Que ce soit sa vie intime – elle affirme être sapiosexuelle, attirée sexuellement par les personnes intelligentes – ou son quotidien de mère, Marlène Schiappa a toujours joué la transparence. Au mois de mai 2018, elle sortait carrément une lettre ouverte à ses filles, aux éditions Stock, à la seule condition que son contenu soit validé par la famille avant publication. "Elles ont censuré des chapitres, avouait Marlène Schiappa dans l'émission On n'est pas couché. Des choses qui relèvent de leur vie privée, qu'elles voulaient garder pour elles." Mission réussie : on ne connaît même pas leur prénom...

Retrouvez l'interview intégrale de Marlène Schiappa dans le magazine Paris Match, numéro 3674, du 3 octobre 2019.