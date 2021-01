Marlène Schiappa "circonspecte" par le scandale du lissage brésilien, elle brise enfin le silence !

Nous n'avons pas fini d'entendre parler chiffons ! Vous le savez sans doute, Marlène Schiappa a été accusée d'avoir fait la promotion d'un salon de coiffure après avoir eu droit à un petit lissage brésilien. Le dimanche 3 janvier 2021, les internautes avaient repéré sur son compte Instagram une vidéo de sa crinière de rêve, vantant au passage le soin miraculeux auquel elle avait eu droit. Sauf que cette pratique pourrait s'apparenter à de la corruption et que notre ministre déléguée chargée de la Citoyenneté nie complètement être à l'origine de ces images. Elle a d'ailleurs limité l'accès à ses réseaux sociaux.

Pour rétablir la vérité, Marlène Schiappa a choisi de parler... à Evelyne Thomas, sur la chaîne Non Stop People. Elle confirme, dans un extrait diffusé en avant-première, qu'elle n'a jamais été payée par le salon ANS Brasil et regrette qu'une telle sottise fasse tant de bruit. "Il y a juste des actualités assez graves et importantes en ce moment, explique-t-elle. J'étais assez circonspecte d'avoir des appels de toutes les rédactions journalistiques de France et de Navarre pour savoir si j'avais vraiment fait un lissage ou un soin. Alors que parfois, on fait des choses très importantes pour préserver les quartiers les plus difficiles."

Je n'ai jamais fait de post sponsorisé

Vincent Martin, le propriétaire du salon - qui a eu droit à un joli coup de pub sans payer le moindre centime - l'a assuré sur C8 : Marlène Schiappa a bien payé 150€ TTC avant de quitter les lieux. Il était même venu, muni de la facture correspondante, pour commenter cette drôle de polémique chez Cyril Hanouna. Marlène Schiappa a-t-elle fait de la pub, oui ou non, pour ANS Brasil ? "Absolument pas, confirme-t-elle. Je n'ai jamais fait de post sponsorisé. Je n'ai jamais été rémunérée pour une pub. Ce n'est pas vrai, il y a des montages, des rumeurs malveillantes qui sont diffusées."

Les avocats de notre ministre avaient fait savoir que quiconque entretiendrait cette rumeur risquait gros. Quant à Marlène Schiappa, elle a profité de son passage sur Non Stop People pour adresser, malgré tout, un message de soutien à tous les coiffeurs de France. "Parce que c'est un métier difficile, important, a-t-elle souligné. Ils ont beaucoup souffert pendant le confinement et on a beaucoup besoin d'eux, parfois pour se sentir mieux, qu'on soit une femme ou un homme". Il n'y a donc pas à se couper les cheveux en quatre pour une histoire de lissage...