Diaporama Marlène Schiappa "circonspecte" par le scandale du lissage brésilien, elle brise enfin le silence !

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur donnent une conférence de presse de présentation des résultats mensuels de l'action ministérielle, à l'Hôtel Beauvau à Paris. © Stéphane Lemouton / Bestimage

Marlène Schiappa (Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté) et Gerald Darmanin (ministre de l'intérieur ) - Conférence de presse de présentation des résultats de l'action ministérielle au ministère de l'Intérieur, Hôtel de Beauvau à Paris le 16 décembre 2020. © Jacques Witt / Pool / Bestimage

Remise du rapport de la mission d'évaluation relative à la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en présence de Marlène Schiappa Ministre deleguée chargée de la Citoyenneté au Ministère de la Justice à Paris. Le 4 décembre 2020.

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, rencontre les forces de l'ordre pour la mise en place des contrôles lors de la nuit du nouvel an à Nanterre le 31 décembre 2020. © Christophe Petit-Tesson / Pool / Bestimage

Gérald Darmanin (ministre de l'intérieur ) et Marlène Schiappa (Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté) - Conférence de presse de présentation des résultats de l'action ministérielle au ministère de l'Intérieur, Hôtel de Beauvau à Paris le 16 décembre 2020. © Jacques Witt / Pool / Bestimage

A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le ministère de l'Intérieur participe pour la première fois à l'opération Orangetheworld organisée par UN Women en présence de Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, en charge de la citoyenneté, au ministère de l'intérieur et de Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss france. Paris, le 23 novembre 2020. © Stéphane Lemouton / Bestimage

Marlène Schiappa Ministre déléguée chargée de la Citoyenneté et Gérald Darmanin Ministre de l'Intérieur - Le Premier Ministre en visite à Evry-Courcouronnes à la préfecture de l'Essonne pour assister à une présentation de la cellule départementale de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Le 9 décembre 2020. © Panoramic / Bestimage

Marlène Schiappa (ministre déléguée auprès du ministre de l'Interieur, chargée de la Citoyenneté) et Pascale Dubois (Presidente de l ANISCG) - Mme M. Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté signe une convention de partenariat avec l'Association Nationale d'Intervention Sociale en Commissariat et Gendarmerie et le Ministère de l'Intérieur. Paris. Le 25 novembre 2020. © Michael Baucher / Panoramic / Bestimage