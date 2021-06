Marlène Schiappa victime de vol : un précieux objet disparaît au sein du ministère de l'Intérieur !

Une mystérieuse filouterie a semé la panique, place de Beauvau, dans le huitième arrondissement de Paris. Selon les informations exclusives de BFM, Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, se serait fait subtiliser le disque dur d'un ordinateur professionnel alors que l'objet se trouvait au sein du ministère de l'Intérieur. Si son contenu reste inconnu, la femme politique a assuré, le matin du mercredi 2 juin 2021, que son absence ne devrait pas tellement poser problème.

Sur son compte Twitter, Marlène Schiappa a effectivement tenu à apporter quelques précisions vis-à-vis de cette épineuse situation. "Aucune donnée sensible n'a disparu, explique la jeune maman sur le réseau social. Il s'agit du disque dur d'un ordinateur, mais ne contenant absolument aucune donnée importante. Je déplore les tentatives d'intimidation que nous semblons désormais devoir connaître à chaque élection." Une plainte contre X devrait tout de même être déposée suite à ce vol, comme l'indique BFM. L'histoire ne nous dit pas si l'ordinateur contenait la suite des aventures littéraires érotiques de la ministre.

On est venus te chercher, sors de ton lit, on va te crever !

Féministe engagée et médiatique, Marlène Schiappa est régulièrement la cible d'attaques sexistes, de harcèlement en ligne ou de menaces de mort. Au mois de mars, elle partageait un souvenir choquant pour ses filles : une agression nocturne particulièrement virulente, alors que son adresse venait d'être découverte par des manifestants. "Nous dormions. Du coup, mes filles se sont levées en hurlant : 'Maman, qu'est-ce qu'il se passe ?', racontait-elle dans le podcast Parents d'abord, de Télé Loisirs. En bas, il y avait des personnes avec des pétards, des fumigènes, qui criaient : 'On est venus te chercher, sors de ton lit, on va te crever !' Mes filles pleuraient en disant : 'Maman, ils veulent te tuer...'. C'est vraiment un truc traumatisant pour des enfants."