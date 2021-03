Marlène Schiappa, maman trop protectrice ? "Je suis clairement une mère poule !"

L'ambiance était électrique à l'Assemblée Nationale, en décembre dernier. Recadrée pour un retard de six minutes, Marlène Schiappa avait expliqué qu'elle avait dû gérer une urgence médicale vis-à-vis de ses enfants. Et cet équilibre délicat entre sa vie de maman et son activité professionnelle, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté l'a justement commenté dans le podcast de Télé Loisirs, intitulé Parents d'abord. L'occasion de rappeler que ses deux filles, âgées de 9 et 13 ans et demi, seront toujours sa priorité.

"Je suis devenue mère assez jeune, explique-t-elle. Je travaillais à l'époque dans la pub et j'expérimentais le fait qu'il était difficile d'être en réunion très importante avec son patron à 18h et en même temps à 18h à la sortie de la crèche." Et c'est ainsi qu'en 2008, elle a créé le blog Maman travaille sans se douter qu'il prendrait tant d'ampleur. "Je me demandais comment faisaient les autres mères donc j'ai créé ce réseau d'entraide, qui est ensuite devenu un lobby pour essayer de peser sur les pouvoirs publics" se souvient Marlène Schiappa.

Elle a beau évoquer la maternité, Marlène Schiappa ne divulgue jamais trop de détails à propos de ses deux filles - ni même à propos de sa vie privée. Et pour cause, elle assume parfaitement le fait d'être très protectrice. "Je suis clairement une mère poule, poursuit-elle. Je surveille ce qu'elles font. J'échange beaucoup avec leurs amis quand elles les invitent à la maison. Je surveille beaucoup les devoirs, même si je ne suis pas présente, je regarde tous les jours leur cahier de devoirs sans exception, je regarde également tous les jours l'agenda. Je sais où elles en sont, j'échange beaucoup avec le maître de ma cadette. Et je leur apprends à se défendre. D'ailleurs, quand il leur arrive un truc, maintenant, la blague entre les deux soeurs, c'est de dire : 'Maman va mettre un mot !'"

Je parle librement avec mes filles

Marlène Schiappa est d'autant plus concernée par l'éducation de ses filles qu'elle a été, pendant trois ans, la Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. Avec tous les débats qui surgissent ces derniers mois, dont le lancement du hashtag #MeTooInceste, la jeune maman prête une attention particulière à la manière dont ses enfants évoluent.

"Je parle librement avec mes filles, conclut-elle. Elles savent que leur corps leur appartient. Je pense qu'elles sont très au point sur la notion de consentement. Après, on ne maîtrise jamais ce qui se passe dans la vie. J'essaie de leur dire que si elles ont un problème, elles peuvent en parler. J'essaie de faire en sorte qu'elles aient d'autres référents. Car ce n'est pas toujours facile de parler à sa mère, même si c'est une mère poule et qu'on s'entend bien..."