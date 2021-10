Marlène Schiappa séparée 1 an et demi de son mari : "On s'engueulait tout le temps"

En 2008, Marlène Schiappa lance un blog, Maman travaille, réseau pour les mères actives. La question du travail et de la parentalité a toujours passionnée la ministre qui a pris un grand plaisir à intervenir pour le podcast The Parents Show. Au cours de la discussion, elle confie sans tabous les difficultés auxquelles elle a fait face durant sa carrière et sa vie de maman. Son couple avec Cédric Bruguière, avec qui elle a deux filles de 9 et 14 ans, a ainsi été bousculé par son métier, de plus en plus prenant comme l'oblige la politique. A tel point que la femme politique de 38 ans a révélé s'être séparée durant un an et demi. Pour mieux se retrouver.

"J'ai commencé à m'engager politiquement, et c'était assez compliqué. Mon mari travaillait en Essonne, on habitait dans une autre région, donc il prenait le train tous les jours pour aller travailler. On se voyait assez peu, il partait très tôt, il rentrait très tard, et le week-end quand il était là, moi j'étais dans mes engagements politiques. Et par-dessus, on avait les enfants. (...) On avait assez peu de temps pour se voir, notre équilibre de couple était un peu déséquilibré. Et donc on s'engueulait tout le temps (...) On a fini par se séparer. (...) Arrivée à 31 ans je me dis : 'Waouh, il y a plein de choses que je n'ai jamais faites'. Je ne suis jamais allée en boîte... J'ai un peu vécu ça quand j'étais séparée de mon mari", explique Marlène Schiappa dans The Parents Show. En 2017, elle a été désignée secrétaire d'Etat, a retrouvé son mari et a reconstruit sa famille.

Dans les colonnes du magazine Elle en 2019, la Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la Citoyenneté avait déjà parlé de cette "pause", sans préciser toutes les circonstances : "J'ai la chance d'avoir un mari formidable qui n'a pas besoin de me diminuer pour se sentir exister, explique-t-elle. Ça fait dix-sept ans que je suis avec lui. C'est long ! On s'est séparés il y a trois-quatre ans, puis on s'est remis ensemble."

Sa vision du couple, elle l'a toutefois plus longuement argumenté, en réponse à Sandrine Rousseau. L'écologiste avait confié être très heureuse avec un homme "déconstruit" : "La déconstruction est une démarche personnelle, ça demande du temps, des lectures, et une volonté aussi de déconstruire les a priori que nous pouvons chacun·e avoir." Soit remettre en cause le système, notamment patriarcal, dans lequel on a grandi. Marlène Schiappa préférait voir les choses sous un autre angle dans sa tribune publiée dans Le Point : "Eloge de l'homme construit". A chacun et chacune de se faire son opinion !