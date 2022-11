Richard Orlinski inaugure sa galerie parisienne : Laura Tenoudji, Tayc, Raphaël Mezrahi... Les stars au rendez-vous

C'est un événement que les fans de Richard Orlinski, et les admirateurs d'art en particulier, n'auraient manqué pour rien au monde. Le jeudi 17 novembre dernier, l'artiste de 56 ans a inauguré la nouvelle version de sa galerie parisienne située au 68 rue du Faubourg Saint-Honoré. Après des mois de travaux, de rénovation et d'agrandissement, Richard Orlinski a pu enfin faire découvrir le nouveau lieu où sont exposées ses oeuvres. Un moment très important pour lui au cours duquel il a pu compter sur le soutien de trois de ses enfants : Yohan, Jonathan et Julien.

Anonymes et célébrités avaient aussi fait le déplacement pour honorer le talent de leur ami et découvrir la toute nouvelle place qu'il avait investie dans le 8ème arrondissement parisien, non loin du palais de l'Elysée. Créée en 2017, sa galerie s'est agrandie et s'étend désormais sur 300m2, espace suffisamment grand pour accueillir ses créations et s'inscrire davantage dans le milieu culturel parisien. A la hauteur de son talent et de sa renommée, Richard Orlinski a fait appel aux meilleurs pour animer la soirée et l'accompagner dans cette nouvelle évolution.

Richard Orlinski très bien entouré

Richard Orlinski a sollicité le chanteur Tayc qui ne s'est pas fait prier pour réaliser un petit showcase à l'occasion de l'ouverture de la galerie. De nombreux visiteurs ont profité du spectacle. Laura Tenoudji-Estrosi et Charlotte Bouteloup, toutes deux chroniqueuses dans Télématin, sont venues partager leur admiration pour la star de la soirée. L'humoriste et Youtubeur Nicolas Scuderi (plus connu sous le pseudo de Nico Capone) a lui aussi passé une tête au bras de sa compagne Daniela Pinto. Le kick-boxeur Cyril Benzaquen a pris un sacré coup en découvrant la nouvelle et grande galerie de son ami.

Parmi la foule, on retrouvait notamment l'humoriste Raphaël Mezrahi, le chanteur John Mamann, l'animatrice télé Amélie Bitoun et le producteur Nordine Mani. Même Marlène Schiappa Secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, était présente au côté de l'artiste pour applaudir son magnifique travail. Une consécration qui en dit long sur ses prochains succès...