Richard Orlinski à l'Alpe d'Huez avec sa compagne Elisa : arrivée remarquée des amoureux en hélicoptère...

Grande figure du Festival International de Comédie de l'Alpe d'Huez, Richard Orlinski est venu accompagné de sa compagne, la comédienne Elisa Bachir Bey, lors de cette 26e édition organisée du 16 au 22 janvier 2023. Arrivé en hélicoptère, le couple a été photographié à l'altiport en Isère.

Très amoureux de sa sublime compagne aux yeux bleus, Richard Orlinski semblait fin prêt pour la cérémonie de clôture du festival organisée ce 21 janvier 2023 à partir de 19h30. Présidé cette année par Karine Viard qui est accompagnée de Camille Chamoux, Bérengère Krief, Antoine Bertrand et Stéphane Foenkinos - le festival propose dix longs-métrages en compétition. Et c'est Richard Orlinski, depuis de très longues années, qui créée les trophées remis aux heureux lauréats. Et cette année, une grande nouveauté, les oeuvres de Richard Orlinski ne sont pas blanches, mais rouges.