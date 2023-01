Mélanie Laurent trompée par un ex, Fabrice Luchini balance l'histoire : "Elle se doutait..."

Le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez est l'occasion de rire, de pleurer, mais aussi d'en découvrir davantage sur les mystérieuses coulisses du monde du cinéma. Le jeudi 19 janvier 2023, Fabrice Luchini est monté sur la scène de la Grande salle du palais pour évoquer la nouvelle comédie de Tristan Séguéla, Un homme heureux, dans laquelle il tient le rôle principal au côté de Catherine Frot. Une projection à laquelle Purepeople a assisté. Mais cette 26e édition du festival n'est pas la première à laquelle il participe. Il a même déjà été président du jury de l'évènement et a assisté, à ce moment-là, à une scène loin d'être drôle.

Elle était en train de rompre avec son keum

En 2023, c'est Karin Viard qui a été choisie comme présidente du jury. L'actrice est assistée par Camille Chamoux, Bérengère Krief, Antoine Bertrand et Stéphane Foenkinos. Avant elle, Fabrice Luchini s'était frotté à cet exercice périlleux. "J'ai été à sa place, a-t-il rappelé. Je me souviens. Mélanie Laurent était à côté de moi, elle était en train de rompre avec son keum, qui était vachement bien. Qui s'appelle... qui est merveilleux. L'acteur qui vivait avec elle. Remarquable. Et alors figure-toi qu'elle avait fait une connerie, elle avait regardé son portable. Pendant qu'il regardait le film, elle a eu l'envie de regarder son portable. Elle se doutait qu'il y avait une meuf. Et là, j'ai assisté à la scène en plein Alpe d'Huez. Festival du rire, une tragédie : 'T'es une merde, je t'emmerde, je t'encule'. Et c'était beau."

Fabrice Luchini s'est rendu jusqu'en Isère, non pas pour déballer un pan de la vie sentimentale de sa consoeur Mélanie Laurent mais pour défendre son dernier projet au cinéma, le film Un homme heureux. Dans ce long-métrage signé Tristan Séguéla, l'acteur de 71 ans incarne un maire en pleine campagne de réélections, aux idées très réactionnaires, qui découvre un beau jour que son épouse - Catherine Frot dans le film - est un homme trans... qui a bien décidé de le crier au monde entier, malgré l'opinion des électeurs. Rendez-vous au cinéma le 15 février 2023.