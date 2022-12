Mélanie Laurent en couple, la place difficile pour un homme à ses côtés : "On sait se débrouiller !"

Le 21 décembre 2022, le public retrouvera Mélanie Laurent en salles obscures dans le film Tempête, de Christian Duguay, dans lequel elle donne la réplique à Pio Marmaï et la jeune Carmen Kassovitz. Mais le véritable tourbillon, dans sa vie, c'est sans doute son quotidien, qui se divise depuis quelques années entre le travail, l'engagement écologique et l'éducation de ses deux enfants, un garçon qu'elle a eu avec son ex technicien du cinéma et une fille, née de sa relation actuelle avec un homme d'origine américaine.

Bien sûr, devenir mère a "tout changé" pour elle. "Ayant vécu une enfance heureuse, j'avais très envie de devenir mère, explique la comédienne de 39 ans. Même si mes enfants restent le centre de ma vie, je n'ai jamais autant travaillé, et mieux travaillé, depuis qu'ils sont entrés dans ma vie. Cela n'a freiné aucun de mes projets, au contraire, je ne me suis jamais sentie aussi créative que ces dernières années." Si Mélanie Laurent laisse flotter un voile de mystère autour de sa vie privée, sur l'identité des pères de ses enfants - on sait juste qu'elle a été en couple avec Julien Boisselier pendant trois ans... - sur un peu tout, finalement, elle admet sans détour qu'elle a toujours eu du mal à laisser de la place à un homme dans sa vie.

Pour qu'un homme puisse trouver sa place dans notre couple...

"Instinctivement, je ne pense pas la vie à deux, admet la muse de Quentin Tarantino. Parfois, il m'arrive de croire qu'il faut que je paraisse fragile pour qu'un homme puisse trouver sa place dans notre couple. A mon avis, les femmes agissent toutes un peu comme s'il fallait s'excuser de n'avoir besoin de personne. A 20 ans, on vit dans le besoin des autres et, à 30, on se jette dans l'amour à coeur perdu en cherchant à tout traverser à deux. A 40 ans, on acte le fait que si on est seule, on sait se débrouiller." Elle semble, toutefois, avoir trouvé l'équilibre idéal avec celui qui partage désormais sa vie...

Retrouvez l'interview intégrale de Mélanie Laurent dans le magazine Madame Figaro du 9 décembre 2022.