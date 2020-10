Mélanie Laurent : Sa romance passée avec un célèbre acteur français

C'est une romance en laquelle elle a cru très fort. De la vie sentimentale de Mélanie Laurent, nous ne savons que peu de choses. La comédienne a eu une histoire d'amour avec le musicien irlandais Damien Rice, mais, avant ça, c'est Julien Boisselier qui faisait battre son coeur. De 2006 à 2009, ils ont regardé l'avenir dans la même direction. Après s'être côtoyés sur le tournage du film Je vais bien ne t'en fais pas, de Philippe Lioret, les deux acteurs n'ont plus fait qu'un. Récompensée du César du meilleur espoir féminin, la jeune femme avait même dédié cette victoire à sa moitié.

En 2016, Mélanie Laurent a raflé la statuette du meilleur film documentaire pour Demain. En 2007, c'est le rôle de Lili qui lui valait ses premiers honneurs, remis par Vincent Lindon. "C'était mon anniversaire il y a deux jours, c'est gentil d'y avoir pensé, plaisantait-elle, chancelante. C'est merveilleux, tout ce qui m'arrive. Et le plus beau dans tout ça, c'est de le partager avec celui qu'on aime. Alors Julien, ce César, il est pour toi." Leur rupture a pris tout le monde de court, mais c'était certainement un mal pour un bien.

Chacun sa vie

Séparée de Julien Boisselier, Mélanie Laurent s'est installée aux États-Unis par amour et elle a eu deux enfants, Léo et Mila. Quant à son ex, il n'a jamais abandonné cette passion pour les actrices. Fou de Clémence Thioly - Les Garçons et Guillaume, à table !, M. & Mme Adelman -, il racontait leur rencontre sucrée au Monde en juillet 2017. "Nous nous sommes retrouvés à Londres et, puisque j'avais évoqué avec elle ma passion pour le chocolat, elle a décidé de me faire goûter un gâteau exceptionnel, se souvenait-il. L'après-midi même, elle m'a emmené dans un salon de thé non loin de Haymarket, et une part du fameux gâteau est arrivée dans mon assiette. C'était effectivement l'un des meilleurs que j'ai jamais mangés." Quitte à mettre les petits plats dans les grands, ils ont eu un fils, Louis en 2015.

En bons ou mauvais termes ?

De l'eau a coulé sous les ponts et, forcément, ni Mélanie Laurent ni Julien Boisselier ne passe sa vie à évoquer cette idylle. Dans le Figaro Madame, la jolie blonde s'était pourtant permis un petit tacle à l'encontre de ses ex, expliquant qu'elle avait "vécu des relations avec de grands psychopathes" sans pour autant les nommer. "Longtemps, j'ai été avec des frimeurs qui m'invitaient dans de sublimes baraques avec piscine en Méditerranée, ajoutait-elle dans Elle. Le père de mon fils, un perchman, m'a d'emblée dit que les Maldives, il ne pourrait pas, et que, avec lui, ce serait plutôt camping en Bretagne. J'ai atterri." Et elle a bien fait !