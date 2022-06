Mélanie Laurent mère "poussive", rares confidences sur ses enfants

Mélanie Laurent n'a pas totalement tourné le dos au cinéma, même si elle n'apparaît plus autant qu'avant sur grand écran. A 39 ans, la maman de deux enfants a vu ses priorités changer. Ses films sont mûrement choisis mais son projet numéro 1 est le même depuis plusieurs années maintenant : protéger l'environnement avant qu'il ne soit trop tard. A l'image de Marion Cotillard, Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément, Mélanie Laurent s'implique à fond dans la cause environnementale, tirant la sonnette d'alarme pour les plus inconscients. Ayant connaissance de ce dévouement de la comédienne, Albert de Monaco l'a invitée sur le Rocher pour l'inauguration de l'exposition Mission Polaire au musée océanographique de Monaco dont elle est l'heureuse marraine. Une proposition acceptée sans hésitation.

Dans les pages de Monaco Matin, Mélanie Laurent s'est confiée sur ce nouveau rôle qui lui a été offert loin des écrans : "C'est très difficile de refuser un tel honneur. J'ai l'impression qu'on va faire de très belles et grandes choses ensemble. (...) En tant que metteuse en scène, je suis curieuse de voir tous les vecteurs possibles, de création et de mise en scène, que l'on peut utiliser pour essayer de toucher les gens." Parmi ces gens justement, les enfants.

A l'occasion de cet événement cher à son coeur, Mélanie Laurent a évoqué comme rarement ses deux enfants, Léo né en 2013 et Milla, née 2019. Selon elle, l'avenir de la planète est entre les mains de la jeune génération dont font partie ses bambins. Si mettre la pression n'est pas la solution, Mélanie Laurent admet que l'écologie prend une part importante dans l'éducation qu'elle leur offre : "Je suis beaucoup plus poussive avec mes enfants, confie-t-elle. Ma fille de 2 ans et demi fait des bisous aux arbres. Mon fils (...) se demande déjà si les solutions qu'on apporte vont servir à quelque chose." Avec de telles préoccupations, Léo et Milla devraient assurer la relève avec brio quand Mélanie Laurent n'en aura plus l'énergie...