Mélissa Theuriau joue l'élégance en jean slim à l'Alpe d'Huez, Chloé Jouannet mise sur les moon boots

Toujours plus haut, toujours plus fort au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. La quatrième journée de l'évènement, le 19 janvier 2023, a une nouvelle fois été remplie de bonnes surprises. Le public a pu assister aux projections de deux films en compétition, et pas n'importe lesquels ! Julia Piaton, qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant, est venue présenter le très joli Les petites victoires, de Mélanie Auffret, dans lequel elle donne la réplique à Michel Blanc. Le long-métrage Un homme heureux a finalement clôturé cette session... avant que les festivités ne reprennent de plus belle !

Un homme heureux, le nouveau film de Tristan Séguéla, mettant en scène Fabrice Luchini et Catherine Frot, a fait salle comble le 19 janvier 2023. La géniale héroïne de cette comédie était malheureusement absente du Festival de l'Alpe d'Huez, et n'a pas pu monter sur la scène de la Grande salle du palais, puisqu'elle joue en ce moment au théâtre avec Michel Fau dans la pièce Lorsque l'enfant paraît, d'André Roussin. Un mal pour un bien ! Quoiqu'il arrive, ses aventures cinéphiles ont été chaleureusement applaudies par le public, composé de festivaliers, bien entendu, mais aussi de très nombreuses célébrités.

En se rendant en Isère, Fabrice Luchini a eu l'occasion de croiser, avant de présenter Un homme heureux, Hélène Mannarino, qui a pris la relève de Christophe Beaugrand côté présentation, mais aussi la belle Chloé Jouannet, accompagnée de son amie Zoé Marchal, ainsi que la grande Karin Viard, la présidente du jury de cette 26e édition du festival, composé de Camille Chamoux, Bérengère Krief, Antoine Bertrand et Stéphane Foenkinos. Etaient également présents : Mélissa Theuriau, la compagne de Jamel Debbouze, ou encore Poqssi, Mayadorable, Jarry, Mathieu Lestrade - pour le court-métrage Quiproquo -, Jules Pedretti, Louis Albi et Enola Cox, candidats emblématiques de la nouvelle version de la Star Academy, Clémence Svan, Emilie Talk, MainaSuarez et Natoo.