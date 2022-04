Tayc et Fauve Hautot toujours aussi proches : retrouvailles complices à l'étranger

C'est une rencontre qui a changé leur vie. À l'automne 2021, Tayc a rejoint le casting de Danse avec les stars. Le chanteur alors en pleine percée musicale faisait la connaissance de Fauve Hautot, danseuse emblématique de l'émission et plusieurs fois championne avec qui il allait faire équipe. Dès le début, le duo a fait preuve d'une solide complicité autant sur le parquet qu'en dehors. Et c'est grâce à leur belle relation qu'ils se sont hissés jusqu'en finale pour finalement la remporter face à Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. Et depuis la fin de l'aventure, Tayc et Fauve Hautot sont restés dans la vie de l'un et de l'autre. À tel point que des rumeurs ont commencé à circuler les disant en couple.

S'ils ont pris soin de démentir, leurs dernières publications Instagram démontrent en tout cas qu'ils sont toujours aussi proches. En effet, ces derniers jours, Fauve Hautot et Tayc ont indiqué se trouver ensemble à Los Angeles. La danseuse a vraisemblablement rejoint le chanteur de 25 ans, en tournée américaine depuis le mois de mars. En virée en voiture, en train d'improviser une danse dans les rues de Beverly Hills ou encore en prenant la pose à la plage avec d'autres amis... Ils passent des moments mémorables ! (Voir notre diaporama).