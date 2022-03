Tayc toujours très complice de Fauve Hautot loin des caméras, message d'amour à sa "princesse"

Rappelons que depuis leur rencontre dans le célèbre concours de danse de la Une, Fauve Hautot et Tayc ne se sont plus jamais quittés. Le duo avait même été soupçonné de vivre une idylle en secret. En janvier dernier, au micro de Fun Radio, le jeune brun s'était expliqué sur le sujet. "Forcément, c'est ambigu. On danse ensemble, c'est sensuel, et pendant trois mois elle a été la personne que j'ai vue le plus au monde donc il y a des choses qui se créent. (...) Et on était très, très, très proches", avait-il confié avant de préciser n'être qu'ami avec la belle.

De son côté, Fauve Hautot est en couple depuis plusieurs années avec le beau Jules Renault. Et les rumeurs la disant trop proche d'un partenaire de danse ne datent pas d'hier... "J'y ai droit à chaque saison. C'est la danse qui veut ça. C'est normal que les gens puissent se poser des questions. On est assez proches, il y a du contact. Mais encore une fois, cela reste de la danse de salon", avait-elle expliqué à Télé Loisirs. Il s'agit entre Fauve Hautot et Tayc d'une belle amitié qui dure !