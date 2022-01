Fauve Hautot et Jules Renault : couple amoureux loin des rumeurs...

Depuis qu'ils ont participé ensemble et remporté la dernière saison de Danse avec les stars à l'automne 2021, Fauve Hautot et Tayc attirent tous les regards sur eux. Il faut dire que le chanteur et la triple championne du programme de TF1 ont régalé les téléspectateurs pendant près de trois mois en apparaissant toujours très complices. A tel point que certains se sont persuadés qu'ils avaient craqué l'un pour l'autre en coulisses, à l'image de Michou et Elsa Bois. Pourtant, il n'en est rien. Fauve Hautot et Tayc n'ont construit qu'une belle amitié, en dépit des vidéos intrigantes du jeune homme de 25 ans qui a reconnu avoir voulu surfer sur "le buzz". Car dans la vie, Fauve Hautot est amoureuse de Jules Renault, qu'elle fréquente depuis au moins 2013.

Les tourtereaux ont chacun une passion artistique puisque le charmant brun évolue de son côté en tant que truqueur, monteur et réalisateur. Il travaille également en tant que photographe professionnel et a notamment collaboré avec de grandes marques. Fauve Hautot est vraisemblablement l'une de ses muses comme en témoigne le résultat de son dernier shooting réalisé en Guadeloupe. En compagnie d'amis, dont le mannequin et ex-candidat de Koh-Lanta Valentin D'Hoore, le couple a découvert les paysages sauvages et naturels de l'île. "Island Vibez", a légendé Jules Renault sous sa publication, laquelle a été commenté d'un émoji soleil par sa chérie Fauve.