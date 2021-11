Valentin d'Hoore (Koh-Lanta) : Sa belle Karen enceinte et complètement nue, elle rayonne !

Après des années d'amour, Valentin D'Hoore et Katrina Patchett ont annoncé leur divorce en novembre 2020. Depuis, l'ancien candidat de Koh-Lanta (en 2010) et la célèbre danseuse de Danse avec les stars suivent chacun leur chemin. Sur les réseaux sociaux, ils partagent ainsi leur quotidien. Le sportif à la silhouette musclée s'est ainsi affiché en mars dernier avec une charmante brune. Il s'agit de Karen Joigny, mannequin de profession, qui n'est autre que sa compagne. En octobre 2021, le couple a annoncé une grande nouvelle : la belle est enceinte de leur premier enfant ! Fière de porter la vie et de sa nouvelle silhouette, la bombe prend la pose entièrement nue !

Dimanche 28 novembre 2021, sur Instagram, Karen Joigny se dévoile sans artifice. En effet, la charmante brune à la peau mate apparaît au naturel, sans une once de maquillage. Joli sourire, yeux pétillants... Elle rayonne. Allongée dans un lit, la future maman se dévoile en tenue d'Ève. Son joli baby bump est mis en avant tandis que sa poitrine est cachée par un oreiller d'un côté et un bout de couverture de l'autre. Du nu, oui. Mais pas question d'être vulgaire : Karen Joigny préserve son intimité en mettant sa jambe devant.