Katrina Patchett : Son ex-mari Valentin D'Hoore en couple avec une sublime mannequin, il officialise

Le doute n'est plus permis ! Valentin D'Hoore a bel et bien retrouvé l'amour. Le mannequin et ex-mari de Katrina Patchett a craqué pour une certaine Karen. Le couple a officialisé en photo sur Instagram au cours du week-end.

Valentin D'Hoore a définitivement tourné la page sur son mariage avec Katrina Patchett. Plusieurs mois après avoir annoncé sa séparation avec la danseuse de Danse avec les stars, l'ex-candidat de Koh-Lanta (2010) a retrouvé l'amour. Il l'a confirmé dimanche 30 mai 2021 sur Instagram en partageant une photo sans équivoque de lui et sa belle brune, en train de marcher main dans la main sur une plage d'Hossegor (Nouvelle-Aquitaine). Parmi les commentaires, une certaine Karen Joigny a glissé un petit message et, surprise, il s'agit de sa nouvelle compagne. Sur sa page, on apprend qu'elle exerce comme lui le métier de mannequin professionnel. Karen a notamment prêté son image pour des marques très connues comme Intimissimi, Jimmy Fairly ou encore Hugo Boss. Et la sublime jeune femme a eu moins de mal à officialiser sa relation avec Valentin D'Hoore. En effet, depuis le mois de février dernier, jour de la Saint-Valentin, elle s'affiche à ses côtés sur la Toile. "Bonne Saint-Valentin mon âme-soeur. Merci de faire chaque jour un peu plus partie de ma vie. Tu m'apportes tellement d'amour et de bonheur", écrivait-elle. Après quoi, Karen Joigny a partagé, au fil du temps, des photos complices de leur couple, dont certaines où ils échangent un doux baiser. Bref, c'est l'amour avec un grand A !

Valentin D'Hoore restait quant à lui discret sur sa vie sentimentale depuis sa rupture avec Katrina Patchett. Il avait toutefois semé le doute au mois de mars dernier, lorsqu'il était apparu au côté de sa compagne via une story Instagram, sans toutefois indiquer à l'époque la nature de leur relation. Pour rappel, c'est au mois de novembre 2020 que le beau brun et son Katrina Patchett avaient révélé être séparés "depuis des mois", après plus de huit ans d'amour et un mariage célébré en 2017. "J'ai énormément de respect pour notre histoire ainsi que pour Valentin mais malheureusement la vie ne se passe pas toujours comme prévue", écrivait Katrina Patchett sur Instagram.