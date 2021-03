Katrina Patchett séparée de Valentin D'Hoore : il s'affiche avec une mystérieuse jeune femme

Après plusieurs années d'amour, scellées par un mariage, Katrina Patchett et Valentin D'Hoore ont pris la décision de rompre. Le couple a officialisé la mauvaise nouvelle en novembre 2020 sur les réseaux sociaux. Depuis, chacun a repris le cours de sa vie de son côté. La pétillante danseuse de Danse avec les stars est retournée en Australie, auprès de sa famille, et son ex-mari s'est de son côté plongé dans son travail de mannequin. Il a notamment eu l'occasion de réaliser un shooting sous les cocotiers en compagnie de Fauve Hautot et du compagnon de cette dernière.

Qui plus est, Valentin D'Hoore pourrait bien avoir retrouvé l'amour. C'est ce que laisse penser sa dernière story Instagram, postée mardi 23 mars 2021 (et à découvrir dans notre diaporama). L'ancien candidat de Koh-Lanta (2010) y et apparu au côté d'une magnifique jeune femme. Sur l'image, elle s'approche de lui pour lui déposer un baiser sur la joue. "Distanciation", commente Valentin, ironiquement. Les fans du beau brun n'en sauront pour l'heure pas davantage sur la nature de leur relation.

De nouveau en couple ou pas, Valentin D'Hoore semble en tout cas être resté en bons termes avec Katrina Patchett. Il l'a prouvé en lui apportant son soutien lors d'un jour très spécial. Pour rappel, les ex époux se sont mariés le 1er septembre 2017, entourés de tous leurs proches dans les Hauts-de-France. Au moment d'annoncer leur séparation, Katrina Patchett a indiqué que celle-ci n'était pas récente. "C'est après beaucoup de réflexion que j'ai enfin décidé de vous annoncer une triste nouvelle car depuis des mois vous êtes nombreux à me poser la question. Après plus de huit ans d'amour et un mariage, Valentin et moi avons décidé de nous séparer. J'ai énormément de respect pour notre histoire ainsi que pour Valentin mais malheureusement la vie ne se passe pas toujours comme prévue", écrivait-elle sur Instagram.