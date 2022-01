"Forcément, c'est ambigu" : Tayc et Fauve Hautot en couple ? Il répond une bonne fois pour toutes

C'est un couple qui ferait beaucoup d'heureux, à l'image de Michou et Elsa Bois. Malheureusement pour leurs fans, le gagnant de la dernière saison de Danse avec les stars, Tayc, n'est pas tombé amoureux de sa partenaire Fauve Hautot. Il vient de mettre les choses au clair lors de son passage sur Fun Radio. Le chanteur avait pourtant lui-même entretenu le doute ces derniers temps en laissant penser qu'il avait des sentiments pour la danseuse. Mais désormais, il révèle que tout était en réalité prémédité.

"Le buzz, c'est de faire croire aux gens ce qu'ils croient déjà. (...) Et comme je suis le roi de l'entertainment, j'aime en jouer. Je pense qu'une carrière c'est ça, faire parler sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu ce buzz, je me suis dit que j'allais l'alimenter un peu et ça a payé parce que tous mes Tiktok où il y a Fauve Hautot font 5 à 6 millions et les autres ne dépassent pas les 500 000", a-t-il avoué.

L'artiste de 25 ans a donc bien compris qu'il fallait répondre aux rumeurs les disant en couple d'une manière ou d'une autre. "Forcément, c'est ambigu. On danse ensemble, c'est sensuel, et pendant trois mois elle a été la personne que j'ai vue le plus au monde donc il y a des choses qui se créent. (...) Et on était très, très, très proches", a-t-il rappelé. Mais il était temps pour Tayc de reconnaître que ses rapports avec Fauve Hautot n'étaient finalement qu'amicaux. "Il n'y a rien de plus entre elle et moi." Lorsqu'il s'amuse sur la Toile à surfer sur ce "buzz", Tayc précise par ailleurs que cela a toujours été fait avec l'aval de Fauve Hautot. "Elle le sait et elle est cool avec ça. Et puis on s'adore", a-t-il assuré.

De son côté, la pétillante rouquine a toujours tenté de faire comprendre qu'elle n'était qu'amie avec Tayc, étant déjà en couple avec le réalisateur et photographe Jules Renault. Mais en participant à un programme tel que Danse avec les stars, Fauve Hautot est préparée à susciter beaucoup d'interrogations. "J'y ai droit à chaque saison. C'est la danse qui veut ça. C'est normal que les gens puissent se poser des questions. On est assez proches, il y a du contact. Mais encore une fois, cela reste de la danse de salon", avait-elle réagit pour Télé Loisirs.