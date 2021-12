"Il m'arrive quoi..." Tayc amoureux de Fauve Hautot ? Il se lâche dans une vidéo

Comme Michou et Elsa Bois, Tayc et Fauve Hautot ont suscité beaucoup de réactions tout au long de la saison de Danse avec les stars, diffusée en 2021. Le gagnant et sa partenaire se sont en effet souvent retrouvés au coeur de rumeurs les disant en couple en coulisses. Mais Fauve Hautot avait pris la parole pour nier tout rapprochement amoureux. "L'amitié homme-femme, ça existe !", rappelait-elle pour Télé Loisirs. Qui plus est, la danseuse emblématique et triple championne du programme de TF1 est en couple avec Jules Renault depuis de nombreuses années ! Mais qu'en est-il vraiment de Tayc ? Le chanteur de 24 ans pourrait bien avoir de son côté craqué pour la pétillante rouquine et il ne s'en cacherait plus !

C'est en tout cas ce que sa dernière vidéo postée sur TikTok laisse penser. Sur les images, Tayc réalise quelques pas de danse sur le titre Insane de Summer Walker et il commente : "Je suis en kiff sur une femme en couple depuis 9 ans. Il m'arrive quoi..." En légende, Tayc en a rajouté une couche en écrivant : "Deux, trois pas de samba et je suis devenu bête." Pour les followers de Tayc cela ne fait pas de doute qu'il parle de Fauve Hautot.