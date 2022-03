Tayc (DALS) déjà papa ? Le chanteur se dévoile un bébé dans les bras...

2022 est-elle l'année du bouleversement pour Tayc ? L'ancien participant de Danse avec les stars, à qui on a longtemps prêté une relation avec sa partenaire Fauve Hautot, serait devenu papa. Sur son compte Instagram, l'artiste de 25 ans a multiplié les posts. Après une vidéo de lui posant au côté d'une jeune femme enceinte - sa compagne - et de membres de sa famille au cours d'un événement ressemblant beaucoup à une baby-shower, le chanteur a dévoilé une autre vidéo de lui un bébé dans les bras avec, en musique de fond, son titre Donne-le moi, faisant référence à la paternité : "Bébé, j'ai les épaules, Trop longtemps qu'on est ensemble, On s'adore autant qu'on se ressemble, Ça y est moi j'suis prêt, on peut y aller, Donne-le moi, donne-le moi, Trop longtemps qu'on est ensemble, J'veux savoir à qu'il va ressembler, J't'en supplie, donne-moi mon bébé".

Invité sur NRJ un peu plus tôt, Tayc n'a pas échappé à une question sur le sujet et s'est confié sur cette période particulière de sa vie : "Mon enfant arrive et j'ai mis ça en chanson. C'est un morceau dans lequel je demande à ma chérie de prendre en compte le fait que j'ai fait des efforts pour lui montrer que je suis prêt à recevoir un enfant. Mon bébé arrive donc je voulais le mettre en chanson. Je me sens stressé mais content parce que c'est la plus belle chose du monde. Avant même que ça arrive, tu sais que ça va être une belle chose".

Reste à savoir si toutes ces preuves apportées suffiront à convaincre les internautes sceptiques. En cette veille de premier avril, beaucoup restent méfiants quant aux blagues que peuvent engendrer cette journée. Et le terrain est propice à ce genre de choses. Tayc n'a jamais évoqué sa vie privée, encore moins la présence d'une compagne dans sa vie. De plus, s'il a dévoilé son morceau Donne-le moi, le clip, lui, n'est pas encore sorti. Les fans soupçonnent donc cette belle annonce de n'être qu'une savante mise en scène pour faire le buzz sur l'arrivée prochaine de cette vidéo très attendue. Alors, papa ou pas ? Il faudra s'armer d'encore un peu de patience pour le savoir...