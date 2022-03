Tayc (DALS) en couple et bientôt papa ? Nouvelles déclarations troublantes...

C'est une annonce surprise qui a fait son effet. Mercredi 30 mars 2022, Tayc s'est saisi de son compte Instagram afin de partager une vidéo sur laquelle il apparaît au côté d'une superbe jeune femme enceinte dans un joli jardin décoré à la manière d'une baby shower. Des images qui ont affolé ses fidèles followers ! Quelques heures plus tard, le chanteur de 25 ans évoque son couple et son enfant à naître au micro de NRJ.

Dans sa story Instagram, le partenaire de Fauve Hautot dans Danse avec les stars (saison 11, en 2021) partage une partie de son interview. Interrogé sur son titre Donne-le moi, il raconte l'histoire de cette chanson devenue sa réalité. "Tout simplement un enfant. Mon enfant arrive et j'ai mis ça en chanson. C'est un morceau dans lequel je demande à ma chérie de prendre en compte le fait que j'ai fait des efforts pour lui montrer que je suis prêt à recevoir un enfant, indique-t-il. Mon bébé arrive donc je voulais le mettre en chanson." Et d'en dire plus quant à l'arrivée de ce premier enfant dans la famille : "Bientôt. Stressé mais content parce que c'est la plus belle chose du monde. Et avant même que ça arrive, tu sens que ça va être une belle chose."

Des déclarations qui rejoignent celles déjà faites dans sa story sur le réseau social de partage d'images un temps plus tôt. "Si je partage ça avec vous, c'est parce que vous êtes en quelque sorte ma famille aussi... Et la famille s'agrandit bientôt... Merci à ma femme pour le plus beau cadeau du monde", avait-il écrit.

Si cette nouvelle réjouit les internautes, une partie de ses fans restent perplexes. Tayc n'a jamais présenté de compagne, ni même annoncé être en couple. Le gagnant de Danse avec les stars avait même joué de sa complicité avec Fauve Hautot ! Alors que les téléspectateurs les pensaient ensemble, le chanteur a multiplié les déclarations ambigües. Plus encore, certains pensent que l'annonce de ce couple surprise et de cette grossesse inattendue n'est en réalité qu'un coup de buzz orchestré dans le but de promouvoir le clip de son titre Donne-le moi. Affaire à suivre...