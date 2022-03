Tayc (DALS) en couple et bientôt papa ? Une vidéo en famille fait beaucoup parler...

Fait-on face à une grande annonce de la part de Tayc ? Le chanteur également connu pour avoir gagné Danse avec les stars (saison 11, en 2021) avec sa partenaire et complice Fauve Hautot, partage une incroyable vidéo de famille ce mercredi 30 mars 2022 sur les réseaux sociaux. L'interprète de Dodo prend ainsi la pose au côté d'une jeune femme enceinte, qu'il présente comme sa "femme" !

C'est sur Instagram que Tayc, de son vrai son Julien Bouadjie, partage son bonheur, en vidéo. Sur ces images, la star apparait entouré de trois femmes, tous habillés dans les tons crème et marron. Un dress code chic pour un événement de taille ! En effet, l'une des jolies jeunes femmes porte une longue robe blanche laissant apparaître un ventre déjà bien arrondi de future maman. En arrière plan, un mur avec l'inscription "oh baby" décoré de superbes fleurs, et devant le quatuor une table avec plusieurs assiettes, prêtes à accueillir d'appétissants mets sucrés comme salés. Nul doute : il s'agit là d'une baby shower !

"Elle me l'a donné...", écrit Tayc en légende de cette vidéo, avec deux émojis, l'un représentant un bébé et l'autre un coeur blanc. Ces quelques mots font référence à l'une de ses chansons baptisées Donne-le moi, où il est question pour lui de devenir père. "Même enceinte tu dois être classe (...). Bah oui, notre enfant ce sera quelqu'un. Le plus important pour un homme, c'est de donner la meilleure vie à sa famille. De veiller même quand tout le monde est endormi. Ce monde est si petit devant vos sourire. Moi j'ai su épouser une lionne, donc mes enfants vivront bien, je peux m'absenter", chante ainsi Tayc.