Mort de Jean-Pierre Pernaut : la famille Miss France apporte son soutien à Nathalie Marquay

La nouvelle est une onde de choc. Mercredi 2 mars 2022, il a été annoncé que Jean-Pierre Pernaut était mort à l'âge de 71 ans. Le célèbre journaliste a été victime de complications après une opération du coeur alors qu'il commençait à vaincre son cancer du poumon. Jean-Pierre Pernaut est aujourd'hui dans les pensées de tous les Français, lui qui les a accompagnés pendant 33 ans à l'heure du déjeuner avec le 13H de TF1. C'est dans ce journal que le journaliste a d'ailleurs reçu chaque année les nouvelles candidates au titre de Miss France.

En effet, Jean-Pierre Pernaut était très attaché à cet événement, lui qui a lui-même épousé une reine de beauté, à savoir Nathalie Marquay (Miss France 1987). En décembre 2021, il a même hérité du rôle de président du jury lors de la cérémonie alors qu'il était très affaibli par son cancer. "Cela fait 17 ans qu'il faisait rayonner Miss France comme personne ne l'a fait et personne ne le fera plus. Je perds un ami, quelqu'un que j'aime profondément", a d'ailleurs reconnu Sylvie Tellier auprès du Parisien.

Sur Instagram, la patronne du comité Miss France lui a également rendu un émouvant hommage, adressant au passage son soutien pour Nathalie Marquay : "Ma Nath je pense tellement à toi, à vos enfants Lou et Tom, à Olivier, à Julia. Je partage ta peine et t'envoie tout mon amour. Au revoir mon Jean-Pierre, merci pour ces 20 ans, ta confiance, ton amitié, ta simplicité. Tu vas tellement me manquer...".

Elle n'est pas la seule à regretter la disparition de Jean-Pierre Pernaut. En effet, la grande famille des Miss s'est unie dans la douleur et elles sont nombreuses à avoir salué sa mémoire sur les réseaux sociaux. Elodie Gossuin a par exemple décrit un homme "vrai, intègre, généreux, sincère, altruiste, aimant, amoureux fou de sa femme, de la France, de la Picardie..." Et de conclure : "Tu fais partie de nos vies, à jamais. On en croise peu des êtres humains comme toi et j'ai eu cet immense privilège."Laury Thilleman a de son côté partagé son "immense tristesse" en partageant une photo d'archive de "l'une des personnes les plus humaines et bienveillantes qu'il m'ait été donné de rencontrer dans ce métier".