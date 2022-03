Mort de Jean-Pierre Pernaut : retour sur son mariage avec Nathalie Marquay, celle qui l'avait "fait rajeunir"

Ce mercredi 2 mars 2022, Nathalie Marquay a annoncé la mort de son mari Jean-Pierre par un bref message adressé à l'AFP. Le défunt journaliste et présentateur star de TF1, âgé de 71 ans, souffrait d'un cancer du poumon. Son épouse a réagi avec sobriété sur les réseaux sociaux et sa fille Lou a elle posté une petite vidéo sur TikTok. Pour l'ancienne Miss France, c'est le vide qui s'installe aujourd'hui.

Nathalie Marquay avait fait la rencontre de Jean-Pierre Pernaut en 2001 à Mulhouse, lors de la soirée du sacre de Miss France 2002. Ils étaient alors assis côte à côte dans la salle. "Vous allez rire mais je ne connaissais pas Jean-Pierre Pernaut. J'ai beaucoup vécu dans les îles et je ne regardais pas le 13 heures. Dès que je l'ai rencontré, je savais que ce serait l'homme de ma vie", disait-elle en interview pour Non Stop People en 2020. L'idylle s'enclenche très vite et, en 2002, le couple accueille une petite fille : Lou. L'année d'après, ils accueillent ensuite un petit garçon, Tom.

Une belle histoire de coeur qui va se concrétiser aux yeux de la loi par un mariage qui survient alors en 2007 à la mairie du 4e arrondissement de Paris même si le couple vit dans les Yvelines et possède aussi une maison dans le Lavandou ; leur fille a quitté le domicile familial en février dernier pour s'installer seule dans la capitale.

"Nous avons 17 ans de différence. Elle m'a fait rajeunir, mais pas seulement. Nathalie a frôlé la mort [elle a lutté contre une leucémie, NDLR]. Depuis, elle porte un regard différent sur la vie et me l'a transmis. Nous sommes soudés (...) Pas question de mots croisés, allongé dans mon canapé. J'essaie de faire du sport avec mes enfants, je bouge beaucoup. J'accompagne souvent Lou au judo et Tom au tennis. La paternité à plus de 50 ans, je croyais que ce n'était pas raisonnable. Je me trompais", disait Jean-Pierre Pernaut dans les pages de Paris Match en 2016 pour évoquer son mariage avec Nathalie. Auparavant, il avait déjà été père à deux reprises, de sa première union avec Dominique Bonnet.

Victime à plusieurs reprises du cancer, Jean-Pierre Pernaut avait toujours pu compter sur l'amour et le soutien sans faille de son épouse. "Elle m'a beaucoup aidé à prendre les choses du bon côté", disait-il d'ailleurs à RTL. Aujourd'hui, alors que la maladie a gagné, Nathalie Marquay gardera les beaux souvenirs de leur mariage dans sa mémoire pour affronter le dur travail de deuil.