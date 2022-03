Mort de Jean-Pierre Pernaut : Sa femme Nathalie Marquay réagit sobrement

Jean-Pierre Pernaut était l'un des rares journalistes de la télévision à avoir passé près de trente ans dans le fauteuil du même JT. Son départ en décembre 2020 avait provoqué une vague de nostalgie auprès des téléspectateurs, pour qui leur rendez-vous avec Jean-Pierre Pernaut à chaque déjeuner était devenu incontournable. Cet arrêt n'avait pas pour autant signé sa retraite puisqu'il s'était consacré à la JPP TV dont la ligne éditoriale était orientée vers les régions auxquelles tenait énormément le journaliste.

En 2018, Jean-Pierre Pernaut se retrouve contraint de prendre un peu de distance avec le métier pour prendre soin de lui. Atteint d'un cancer de la prostate, le mari de Nathalie Marquay se fait opérer et respecte une convalescence imposée par ses médecins. Ce n'est donc que plus fort qu'il revenait à l'antenne avant de céder sa place à Marie-Sophie Lacarrau. Mais fin 2021, les fans du journaliste apprenaient que la maladie avait rattrapé la star de TF1.

Jean-Pierre Pernaut annonçait se battre contre un cancer du poumon inopérable : "On va se bagarrer et le moral intervient pour 40 % de la guérison [...] Ce cancer des poumons a été détecté en avril-mai, où l'on a décelé une petite tumeur. J'ai été opéré début juillet, j'ai passé trois semaines à l'hôpital, puis deux mois de convalescence [...] On a détecté ensuite une deuxième tumeur sur l'autre poumon qu'on ne peut pas opérer, car avec les poumons on ne peut pas tout enlever. Je ne voulais pas en parler tout de suite, j'attendais les résultats de la radiothérapie qui se fait en 4-5 séances avec des rayons massifs très précis pour griller les tumeurs. Elle s'est achevée il y a quinze jours, c'est fatiguant et je suis encore dans le potage. Après, on verra bien. Soit la maladie s'en va, soit il faudra amorcer d'autres traitements", confiait-il au Parisien. Le cancer ne lui en aura pas laissé le temps.