Diaporama Mort de Jean-Pierre Pernaut : Sa femme Nathalie Marquay réagit sobrement

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay - Répétitions de la pièce de théâtre "Piège à Matignon" à Paris

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay participent à la Aygo Celebrity Tour au Parc de Saint Cloud

Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay - People a la generale de la comedie musicale "La Belle et la Bete" au Theatre Mogador a Paris le 24 octobre 2013.

Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay - Soirée pour la pièce de théâtre "Piège à Matignon" au Théâtre des Variétés à Paris. Le 7 mars 2015

Exclusif - Jean-Pierre Pernaut reçoit le Prix Saint-Roch (Saint Patron des antiquaires) lors de la 96ème édition de la foire de Chatou (la plus célèbre et ancienne foire à la brocante de France) en France, le 14 mars 2018. La Foire célèbre l'art Russe. Organisée par le Syndicat National du Commerce de l'Antiquité, de l'Occasion, des Galeries d'Art Moderne et Contemporain, (SNCAO). © Denis Guignebourg/Bestimage