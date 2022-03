"Merci à tous pour votre amour" : Bouleversée, Lou Pernaut brise le silence après la mort de son père Jean-Pierre

"Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon", a déclaré Nathalie Marquay à l'AFP ce 2 mars 2022 pour relater la mort de son mari Jean-Pierre Pernaut. L'ancien roi du JT de 13H sur TF1 était âgé de 71 ans. Son épouse a réagi sobrement et sa fille Lou aussi.

C'est sur son compte TikTok, où elle est très active et suivie par presque 900 000 followers, que Lou Pernaut a réagi à la mort de son papa. Sur un fond noir et au son du tube Je te promets de Johnny Hallyday, la demoiselle écrit : "Merci à tous pour votre amour. On reste en famille pour le moment. Profitez de vos proches et dites leur que vous les aimez." Bouleversée, elle a ajouté un émoji hirondelle à son message déjà vu des milliers de fois en quelques minutes. Le décès de Jean-Pierre Pernaut a inévitablement fait un choc à tout son clan, Lou apparaissant la veille dans une autre vidéo tout souriante avec une amie, comme si la mort n'était pas une possibilité...