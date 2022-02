Jean-Pierre Pernaut malade et absent de LCI depuis 2 mois : le groupe TF1 inquiet, témoignage...

Il s'est battu contre un cancer de la prostate en 2018, avec succès. Puis, trois ans plus tard, Jean-Pierre Pernaut est confronté à un cancer du poumon. Le côté droit a pu être guéri à l'été 2021 et c'est désormais le poumon gauche qui est touché. Cette fois, le mal est inopérable en raison de l'état de santé trop fragile du journaliste de 71 ans. Et alors que les nouvelles se font rares, Jean-Pierre Pernaut a disparu de l'antenne... De quoi inquiéter les téléspectateurs mais aussi ses équipes, comme le révèlent nos confrères du Parisien.

"Bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve à rentrée", avait-il lancé vendredi 17 décembre 2022, à l'antenne de son émission Jean-Pierre & vous sur LCI. Et d'ajouter un "j'espère" qui prend désormais tout son sens. Déjà plus de deux mois que Jean-Pierre Pernaut s'est retiré du petit écran. Sans surprise, c'est pour des raisons de santé que l'amoureux de Nathalie Marquay, qui lui est d'un soutien sans faille depuis le début de la maladie, qu'il s'absente. Plus encore, quelques jours avant son au revoir, Jean-Pierre Pernaut avait été contraint d'annuler sa participation au tournage du clip de fin d'année du groupe TF1. Sur la photo de tous les animateurs, il était bel et bien présent... grâce à un montage.

Contrairement à Marie-Sophie Lacarrau, absente en raison d'une infection à l'oeil et remplacée au 13H de TF1 par son joker Jacques Legros, pas question qu'un autre prenne la place de Jean-Pierre Pernaut aux commandes de son émission. "Impossible. Jean-Pierre incarne tellement ce rendez-vous", estime son entourage. De son côté, le groupe précise que l'animateur "doit continuer à se reposer" et qu'il "reprendra son émission sur LCI dès son retour", sans toutefois donner de date. Une version officielle différente de l'ambiance dans les bureaux. Les équipes s'inquiètent de son état de santé... "Tout le monde ne parle que de ça ici. On l'aime bien. Ça nous rend triste", confie un journaliste du groupe TF1.

Enfin, Jean-Pierre Pernaut, contacté par nos confrères, n'a pas souhaité s'exprimer davantage et "se consacre au repos préconisé par son médecin". Rappelons que début février, sa fille Lou Pernaut avait pris la parole sur Instagram, rassurant les internautes en leur précisant que son père "va bien".