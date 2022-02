Jean-Pierre Pernaut atteint d'un cancer : sa fille Lou donne des nouvelles et répond aux "jaloux" !

Après s'être battu contre un cancer de la prostate en 2018, Jean-Pierre Pernaut fait face à un cancer du poumon. Si le poumon droit a pu être guéri à l'été 2021, le côté gauche est désormais touché aussi. Cette fois, impossible d'opérer... Dans cette épreuve, l'ancienne star du journal télévisé de 13H sur TF1 peut compter sur le soutien sans faille de ses proches, notamment de sa femme Nathalie Marquay et de leurs enfants Lou (19 ans) et Tom (18 ans). Toutefois, le clan est parfois confronté à des remarques pour le moins désobligeantes sur le sujet...

C'est le cas de la jeune Lou Pernaut. En story sur Instagram mercredi 2 février 2022, elle partage des messages peu aimables d'internautes. Certains reprochent alors à la jolie brune de profiter de vacances, à son demi-frère Olivier Pernaut (pilote de 40 ans né des amours du journaliste avec son ex-femme Dominique Bonnet) d'être "sur des circuits de course" et à Nathalie Marquay, qui joue au théâtre "alors qu'elle n'a strictement aucun talent", de "se trémousser sur tous les plateaux télé imaginables"... plutôt que d'être auprès Jean-Pierre Pernaut.

Fatiguée, la jeune femme prend le temps de répondre. Elle précise alors que l'émission où Olivier Pernaut joue les pilotes de course a été enregistrée il y a un an. "On ne savait même pas pour le cancer de mon père", ajoute-t-elle. Quant à elle, elle est rentrée de ses vacances. "Et quand bien même, j'ai le droit d'y aller même si mon père est malade. Je ne vais pas m'enfermer chez moi à déprimer !", lâche-t-elle. Enfin, Lou Pernaut prend la défense de sa mère : "Pas de preuve à l'appui pour dire que ma mère est juste la femme de et n'a pas de talent. Elle travaillait au théâtre avant de connaitre mon père. elle est très talentueuse et je l'aime d'amour."

Lou Pernaut, qui vient tout juste de quitter le domicile familial pour s'installer en solo à Paris, regrette la jalousie de certains internautes. "Tu as ton nom de famille, tu ne sers à rien, t'es riche, tu pars en vacances alors que ton père est malade... Ce genre de messages j'en reçois une tonne par jour et je n'en peux plus", lance-t-elle. Et de donner des nouvelles de Jean-Pierre Pernaut, qui a récemment fait "quatre mini-AVC" : "Mon père va bien, je l'ai tous les jours au téléphone, tout va bien ne vous inquiétez pas. En plus de cela, vous ne savez pas à quel point ma mère est présente pour mon père. Alors qu'elle passe toutes ses journées avec mon père. Ça peut faire mal à la famille quand tu emploies des mots comme ça, tu n'es personne pour juger la vie des autres. C'est juste de la connerie et de la jalousie !" Une mise au point nécessaire.