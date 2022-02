Lou Pernaut : Grande nouvelle dans la famille, elle fête ça au resto avec sa mère Nathalie Marquay !

Grande annonce dans la famille ! Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay vont très prochainement se retrouver seuls à la maison. En effet, après le départ de leur fils Tom (18 ans) parti faire ses études à Lille, c'est au tour de leur fille Lou (19 ans), star des réseaux sociaux, de quitter le domicile familial. Sur les réseaux sociaux, la jolie brune partage ce changement de taille dans sa vie de jeune adulte.

Le nouveau quotidien de Lou Pernaut débutera dans quelques heures ! "Je déménage mercredi. Aujourd'hui, c'est état des lieux et remise des clés", lance-t-elle en story sur Instagram ce mardi 1er février 2022. Pour l'accompagner dans cette étape importante, la jeune femme peut compter sur sa célèbre maman. C'est ainsi que le duo mère et fille se retrouve au restaurant pour l'occasion. "On fête le déménagement avec ma maman. Et on continue sur notre lancée, on ne lâche rien !", lance Lou Pernaut tout en partageant des photos de l'ancienne Miss France attablée en face d'elle. Au menu pour le déjeuner, des toasts de foie gras en entrée puis deux assiettes de camembert chaud, jambon cru, salade et pommes de terres.

Le grand départ pour Lou Pernaut... à 20 minutes du domicile familial

Ce déménagement remplit de joie la jeune Lou Pernaut. Sur TikTok, elle a également annoncé la belle nouvelle. "Je me suis trouvé un trop bel appartement dans Paris. Je vais donc vivre seule ? Me faire à manger pour une personne ? Faire mes lessives ? Vivre sans ma mère ?", écrit-elle. Quelques lignes qui laissent deviner que la séparation avec ses parents, et notamment sa mère Nathalie Marquay, ne sera pas facile pour elle. Toutefois, pas de panique ! La famille ne sera jamais bien loin. En effet, comme elle le confie elle-même, Lou Pernaut "déménage à littéralement 20 minutes de chez [ses] parents" ! Ouf... C'est donc sereine que l'ancienne yvelinoise devenue parisienne prépare son cocon... et avoue "exagérer avec les dépenses dans la déco".