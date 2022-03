Diaporama Mort de Jean-Pierre Pernaut : retour sur son mariage avec Nathalie Marquay, celle qui l'avait "fait rajeunir"

Exclusif - Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay-Pernaut dans Touche pas à Mon Poste © Jack Tribeca / Bestimage

Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay - People a la generale de la comedie musicale "La Belle et la Bete" au Theatre Mogador a Paris le 24 octobre 2013.

Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay lors de l'enregistrement de l'émission "Animaux Stars" © Veeren/Bestimage

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay participent à la Aygo Celebrity Tour au Parc de Saint Cloud

Exclusif - Nathalie Marquay-Pernaut et son mari Jean-Pierre Pernaut - Enregistrement de l'émission "A prendre ou à laisser" (APOAL), présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 20 janvier © Jack Tribeca / Bestimage

Sa famille, sa femme Nathalie Marquay, leur fils Tom Pernaut, Lou Pernaut et son petit Fils Léo - Dernier JT de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 aprés 33 ans de présentation. Paris, le 18 Décembre 2020. © Dominique Jacovides / Bestimage

Exclusif - Nathalie Marquay et son mari Jean-Pierre Pernaut - Soirée au Don Camilo pour le lancement du clip "Radio Aktébo" de l'association Aktebo au profit des enfants malades à Paris le 17 septembre 2019. © Jack Tribeca/Bestimage

Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay - Gala de charité au profit de l'association "Les Bonnes fées" à l'hôtel d'Evreux, Place Vendôme à Paris, le 20 mars 2017. © Christophe Aubert via Bestimage

Exclusif - Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay - Les célébrités assistent au One Woman Show de l'humoriste E.Poux "Le syndrome du Playmobil" au Casino de Paris, France, le 15 avril 2019. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

Exclusif - Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay-Pernaut au concert des 10 ans de l'association "Tout le monde contre le cancer" à Disneyland Paris. Marne-la-Vallée, le 12 juin 2016. © Ausset Lacroix-Gorassini/Bestimage

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay participent à la Aygo Celebrity Tour au Parc de Saint Cloud

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay - Répétitions de la pièce de théâtre "Piège à Matignon" à Paris

Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay - Soirée pour la pièce de théâtre "Piège à Matignon" au Théâtre des Variétés à Paris. Le 7 mars 2015

16 / 16

Exclusif - Jean-Pierre Pernaut reçoit le Prix Saint-Roch (Saint Patron des antiquaires) lors de la 96ème édition de la foire de Chatou (la plus célèbre et ancienne foire à la brocante de France) en France, le 14 mars 2018. La Foire célèbre l'art Russe. Organisée par le Syndicat National du Commerce de l'Antiquité, de l'Occasion, des Galeries d'Art Moderne et Contemporain, (SNCAO). © Denis Guignebourg/Bestimage