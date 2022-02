Marine Lorphelin amoureuse de Christophe : les fiancés s'éclatent en Polynésie française

Marine Lorphelin a posé ses valises en Nouvelle-Calédonie pour rejoindre son fiancé. Elle s'y est officiellement installée en octobre dernier, après avoir été séparée de lui à cause des confinements successifs et de son internat de médecine, en métropole. "Enfin réunis après 7 ans d'amour. Au bout d'un chemin semé d'embûches, ce n'est pas la ligne d'arrivée mais plutôt le début d'un nouveau départ. À deux cette fois ci", annonçait-elle concernant son déménagement.

Marine et Christophe se sont fiancés en 2019 et ont toujours l'intention de se marier. "On attend que tout s'apaise pour faire une belle fête sans stress. Pour le reste, on a envie d'un peu profiter, de revoyager dès que ce sera possible et d'être ensemble, à deux", expliquait-elle au magazine Public au mois d'août 2021.

La dernière apparition parisienne de Marine Lorphelin remonte à octobre. Elle avait alors assisté au défilé Etam Lingerie pendant la Fashion Week et fait sensation dans une robe rose déboutonnée qui révélait un charmant soutien-gorge rouge.