Marine Lorphelin et son fiancé Christophe : grande nouvelle et "nouveau départ" après 7 ans d'amour

L'attente fut longue, très longue. Depuis les prémices de leur relation il y a sept ans, Marine Lorphelin et Christophe ont accepté de vivre séparément. Lui en Nouvelle-Calédonie et elle à Paris, soit à plus de 17 000 kilomètres de distance. Une complication de taille pour leur couple qui se dissipe aujourd'hui car Marine Lorphelin vient de passer un grand cap : celui de s'installer avec son fiancé à l'autre bout du monde.

"'Exactly as it should'. J+1 : nouvelle vie ! Enfin réunis après 7 ans d'amour. Au bout d'un chemin semé d'embûches, ce n'est pas la ligne d'arrivée mais plutôt le début d'un nouveau départ. À deux cette fois ci", s'est-elle réjouit sur Instagram, en légende d'une belle vidéo où on la voit dire aurevoir à sa vie parisienne et s'envoler pour la Nouvelle-Calédonie pour y rejoindre l'homme de sa vie. "Nouvelle vie. Je n'en reviens toujours pas. Je vous explique tout dans quelques jours", a-t-elle promis. Car il est vrai que notre Miss France 2013 s'est bien gardée d'annoncer son déménagement même si elle glissait quelques indices ces derniers jours en faisant le décompte avant son grand départ. Son désir de rejoindre Nouméa n'a en revanche jamais été une surprise. Il y a encore quelques semaines, Marine Lorphelin apparaissait d'ailleurs dans 50'Inside et confiait avoir "hâte d'avoir une routine classique" avec Christophe.

Toujours interne de médecine générale, la jolie brune de 28 ans compte bien poursuivre sa formation en Nouvelle-Calédonie. Après avoir terminé un stage en médecine générale à Paris, elle s'apprête désormais à rejoindre un cabinet de gynécologie pour six mois. En outre, Marine Lorphelin et Christophe vont peut être enfin pouvoir penser à leur grand projet : leur mariage ! Un projet qui a malheureusement été repoussé de plusieurs mois en raison de la pandémie de coronavirus.