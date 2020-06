Marine Lorphelin séparée de Christophe depuis 6 mois : déprime et mots d'amour

C'est une réelle souffrance que vit depuis plusieurs mois maintenant Marine Lorphelin. Alors qu'elle s'est établie à Paris pour y poursuivre ses études de médecine, son compagnon, quant à lui, est installé en Nouvelle-Calédonie. Habitués à construire une relation à distance depuis plusieurs années, les heureux fiancés sont toutefois restés plus longtemps que prévu loin de l'autre, la faute à l'épidémie de coronavirus qui a secoué la planète entière. Volontaire pour se battre contre ce fléau à l'hôpital, l'ancienne Miss France a renoncé par la même occasion a se confiner avec Christophe.

Lundi 29 juin 2020, l'absence de sa moitié auprès de lui est apparue particulièrement douloureuse pour le jeune homme. Sur Instagram, il lui a donc déclaré tout son amour en attendant de pouvoir lui témoigner en vrai. "J'ai brillé par mon absence ces 6 derniers mois. J'ai hâte de te retrouver et je compte les jours. Tu me manques. Je t'aime", a-t-il écrit en légende d'une adorable photo de leur duo, ajoutant au passage les hashtags "#6ans #etonenredemande #missyoumour #tumefaiscraquersurcettephoto #ctebouille". Ce doux message a ému Marine Lorphelin, qui s'est empressée de le rassurer en commentaires. "Mais non mon ange, tu as brillé par ta patience et ton écoute. Je t'aime."

Je tire sur la corde

Il faut dire que Christophe aurait bien voulu retrouver sa reine de beauté dès le mois de mars dernier, comme ils se l'étaient promis. Mais, à l'annonce du confinement, c'est Marine Lorphelin qui a choisi de leur imposer cette difficile séparation, et ce, pour la bonne cause. "Il voulait venir, mais je lui ai dit non, pour sa propre santé. Et puis il n'allait pas m'attendre toute la journée confiné dans l'appartement. Pas agréable pour lui de se retrouver dans cette situation et d'être enfermé, d'attendre. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. On ne sait pas quand on va pouvoir se revoir", confiait-elle lors d'une interview pour Gala.

Malheureusement, au vu du dernier Tweet de Marine Lorphelin, il est peu probable que les futurs époux se retrouvent prochainement. En effet, sur le réseau social, elle explique ce lundi avoir le moral "dans les chaussettes" alors qu'elle entame un nouveau "mois intense en service (pédiatrie générale)". "Je suis déjà épuisée. Le contrecoup des derniers mois éreintants, pas eu de congés depuis décembre, moral qui fait le yoyo. Je tire sur la corde", écrit-elle, à bout. Leur patience va donc encore une fois être mise à rude épreuve...