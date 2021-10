Marine Lorphelin éloignée de son fiancé Christophe : "On a hâte d'avoir une routine classique"

Côté coeur, Marine Lorphelin vit une idylle presque parfaite. Amoureuse de son chéri Christophe, avec qui elle est en couple depuis 2014, l'ancienne Miss France est cependant confrontée à un problème de taille : la distance. En effet, demeurant à Paris cette dernière est à plus de 17 000 kilomètres de son compagnon qui vit à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Une relation à distance sur laquelle la jeune femme de 28 ans s'est confiée aux caméras de 50' Inside, samedi 2 octobre 2021.

En pleine conversation téléphonique avec son fiancé, Marine Lorphelin a rapidement laissé ce dernier répondre aux questions. Après avoir fait les louanges de sa bien-aimée, le chef d'entreprise s'est ensuite un peu plus confié sur les souhaits de son couple. "Je lui dis tous les jours qu'elle me manque, et j'ai vraiment vraiment hâte qu'on se rejoigne et qu'on commence une vie de famille normale et pas à travers un téléphone", a-t-il indiqué. "Pour nous, la routine de couple, on a hâte. On a hâte d'avoir une routine classique", a ensuite expliqué la jeune femme. Un projet bientôt réalisé pour cette dernière qui, après avoir fini son internat de médecine, rejoindra son beau Christophe à l'autre bout du monde.

Un mariage au programme

Lors d'une interview accordée à nos confrères de chez Closer , le 26 septembre dernier, Marine Lorphelin a également rappelé ses intentions de vivre aux côtés de son fiancé. "J'ai hâte d'être en Nouvelle-Calédonie, pour enfin vivre la vie à 100 % ! Mes projets évolueront là-bas. C'est un nouveau challenge, une nouvelle vie et ça me donne envie !", avait-elle indiqué. Et de poursuivre au sujet de ses futurs projets : "Sincèrement j'ai juste hâte qu'on vive ensemble, qu'on puisse profiter de chaque instant après toutes ces années. On a aussi envie de voyager un peu, de pouvoir revoir nos familles. Et enfin de se marier !!!" Un projet de longue date pour le couple qui a été repoussé ces derniers mois en raison de la pandémie de la Covid-19.