Mort de Jean-Pierre Pernaut : Qui étaient ses quatre enfants et ses trois petits-enfants ?

C'est un monument de la télévision française qui nous a quittés : Jean-Pierre Pernaut est mort ce mercredi 2 mars 2022 à 71 ans, après une bataille contre le cancer. Avec plus de 30 ans de service en tant que présentateur du JT de 13h sur TF1, il représentait la chaîne à lui tout seul ; les stars maison lui ont rendu hommage. Il avait quitté l'antenne en décembre 2020 et, depuis, il se concentrait sur sa maladie, entouré de sa famille... nombreuse !

Ses deux plus jeunes enfants, Lou (20 ans) et Tom (19 ans), étaient notamment présents lors de son dernier journal. Stars de Tik Tok, les deux adolescents aiment mettre leur vie en scène et comptent plus de 898 000 abonnés pour la jeune fille et près de 300 000 pour son petit frère. Très populaires, ils sont très suivis et appréciés.

La jeune Lou, qui avait annoncé avoir arrêté la cigarette après le cancer de son papa, a d'ailleurs réagi sur son compte Tik Tok expliquant qu'ils "restent en famille pour le moment". Son petit frère Tom, quant à lui, est resté silencieux. Tous deux ont néanmoins reçu des centaines de messages de soutien. Ils doivent désormais être près de leur mère, l'ex-Miss France devenue actrice Nathalie Marquay, dont le journaliste partageait la vie depuis 2002.

Le couple, amoureux et heureux jusqu'au bout, s'était rencontré lors de la cérémonie de Miss France 2002, alors que tous deux faisaient partie du jury. A l'époque, la jeune femme ne connait pas le présentateur du JT, pourtant, leur histoire deviendra belle. "Vous allez rire mais je ne connaissais pas Jean-Pierre Pernaut. J'ai beaucoup vécu dans les îles et je ne regardais pas le 13 heures. [...] Dès que je l'ai vu, j'ai su que ce serait l'homme de ma vie", disait-elle à Non Stop People.

Mais avant son couple avec Nathalie Marquay, Jean-Pierre Pernaut avait déjà eu deux enfants d'une première union avec Dominique Bonnet. Très discrète, celle-ci n'est jamais apparue dans les médias. Cependant, à l'époque de son mariage avec Jean-Pierre Pernaut, elle donne naissance à leurs deux enfants, Julia, née en 1978 et Olivier, en 1981.

Même s'il restait plutôt discret à leur sujet, Jean-Pierre Pernaut était très fier d'eux et de la famille qu'ils avaient eux-mêmes construit. "Julia, mon aînée, est gynécologue à Amiens. Elle a deux filles, Iris et Eléa. Avec Léo, le fils d'Olivier, je suis trois fois grand-père", disait-il. Un fils aîné avec qui il s'était trouvé des passions en commun et de qui il était très proche.

"Nous partageons tous les deux la passion de la course automobile, nous sommes des fidèles du Trophée Andros sur glace depuis onze ans. Notre nouveau dada : piloter un drone, avec lequel nous réalisons des vidéos magnifiques de la maison" avait-il révélé à Paris Match. La famille recomposée s'entendait d'ailleurs très bien : Lou Pernaut et Nathalie Marquay avaient fêté les 40 ans d'Olivier le 30 août dernier. Celui-ci est notamment le papa de Léo, le petit-fils de Jean-Pierre apparu à ses côtés lors de son dernier JT. Il était au total grand-père par trois fois (d'Iris ainsi que d'Élea).