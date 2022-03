Mort de Jean-Pierre Pernaut : Claire Chazal, Arthur, Jean-Pierre Foucault... les stars de TF1 émues, réagissent

Les stars qui ont fait la renommée de la Une ont elles aussi eu un petit mot pour Jean-Pierre Pernaut. A commencer par Jean-Pierre Foucault avec qui il était encore il y a quelques mois pour l'élection de Diane Leyre, Miss France 2022 : "Il avait tenu à présider Miss France en décembre.. Malgré la fatigue qu'il cachait... Il n'en parlait pas... Mon ami Jean-Pierre Pernaut a fait pendant des années le JT que les Français aimaient. Et que l'intelligentsia brocardait... La France profonde est veuve. Et nous sommes tous très tristes."

Jean-Luc Reichmann a lui aussi eu une tendre pensée pour l'incontournable figure de TF1 : "Je ne veux pas le croire, c'est un véritable coup de poignard. Toi mon compagnon de route, toi mon voisin d'antenne pendant plus de 20 ans, toi qui as toujours répondu présent. Ta vérité, ta sincérité, ta proximité, ta fidélité, ton sourire, ton oeil brillant, ton " Bonjour "... Humainement, professionnellement, à tout jamais, tu es et resteras un exemple pour moi mon Jean-Pierre".

Claire Chazal a également salué le caractère et la proximité qu'il avait avec le public sur BFMTV, par téléphone. "C'est à la fois un choc et une grande tristesse. Un choc parce-que j'ignorais que Jean-Pierre était encore plus malade aujourd'hui. Je sais qu'il avait surmonté un cancer il y a peu de temps, qu'il avait recommencé à travailler. Mais je ne savais pas qu'il y avait une récidive et quelque chose, évidemment, d'irrémédiable. Donc c'est évidemment un choc et une grande peine parce-que j'ai côtoyé Jean-Pierre pendant les 25 ans que j'ai passé à TF1 et que c'était un compagnon à la fois chaleureux, drôle et sympathique. Un excellent journaliste que je voyais quotidiennement", a-t-elle déclaré.