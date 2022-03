Mort de Jean-Pierre Pernaut : Patrick Poivre d'Arvor partage son "immense tristesse" et distribue les tacles

En fin d'après-midi ce mercredi 2 mars 2022, la nouvelle est tombée : Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans. Le journaliste était atteint d'un cancer du poumon mais ce sont des complications liées à une opération du coeur qui seraient à l'origine de son décès. Il laisse derrière lui sa femme Nathalie Marquay et quatre enfants, Julia et Olivier (issus d'une première union avec Dominique Bonnet) et Tom et Lou. Jean-Pierre Pernaut s'était également construit une grande famille chez TF1, où il a travaillé trente-trois années aux commandes du JT de 13H.

C'est dans les locaux de la chaîne qu'il a fait la rencontre d'une autre star télévisée, Patrick Poivre d'Arvor. Ce dernier a de son côté présenté le journal de 20H pendant vingt ans. Les deux hommes se sont liés d'amitié au fil des années et c'est donc "immensément triste" que se retrouve aujourd'hui Patrick Poivre d'Arvor. Très discret depuis qu'il fait l'objet d'accusations d'agressions sexuelles et viols, l'ex de Claire Chazal a accepté de s'exprimer au micro de BFMTV. "C'était un homme que j'aimais vraiment beaucoup, c'était un ami. Pour moi, c'est un pan de ma vie qui s'écroule. C'est aussi je pense un pan de vie des téléspectateurs parce que les gens déjeunaient avec lui", a-t-il déclaré avec émotion.

PPDA a également tenu à rappeler que Jean-Pierre Pernaut avait tout de même essuyé de nombreuses critiques tout au long de sa carrière à cause de sa passion des régions. "C'est quelqu'un qui a été injustement raillé par cette petite classe journalistique qui aujourd'hui, évidemment, va lui dresser des arcs de triomphe. Mais c'était moche la manière dont ils parlaient de la façon dont lui-même sentait la France, sentait les Français", a-t-il estimé en distribuant les tacles, soulignant l'importance de traiter l'information en phase avec les régions du pays.

Pour conclure, Patrick Poivre d'Arvor a adressé ses bons sentiments à Nathalie Marquay et aux proches de Jean-Pierre Pernaut, lequel s'est battu "avec beaucoup de dignité et beaucoup de courage". "C'était quelqu'un de bien, voilà", a-t-il conclu.