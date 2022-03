Mort de Jean-Pierre Pernaut : Qui était Dominique Bonnet, mère de ses premiers enfants ?

Si l'on a souvent vu Jean-Pierre Pernaut au bras de Nathalie Marquay, la Miss France qu'il avait épousée en 2007 et avec qui il a eu ses deux plus jeunes enfants Lou - qui a brisé le silence sur TikTok après la mort de son père - et Tom, le journaliste n'a pas connu l'amour qu'avec l'ancienne reine de beauté.

Avant de tomber sous le charme de la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Jean-Pierre Pernaut a vécu une idylle avec une certaine Dominique Bonnet, dont peu d'informations sont connues du grand public. Seul détail sûr la concernant : elle est la mère des deux plus grands enfants de l'ex-star de TF1, Olivier et Julia, qu'il évoquait d'ailleurs avec fierté dans les pages de Paris Match en 2016 : "Julia, mon aînée, est gynécologue à Amiens. Elle a deux filles, Iris et Eléa. Avec Léo, le fils d'Olivier, je suis trois fois grand-père".

Tout ce que l'on peut imaginer, c'est que son couple avec Dominique Bonnet était de l'histoire ancienne en 2002, ce fameux soir de l'élection de Miss France au cours duquel il a posé le regard sur Nathalie Marquay, également présente. Un coup de foudre réciproque. Tombé sous le charme de l'ancienne miss, Jean-Pierre Pernaut a fait au moins autant d'effet celle qui deviendra sa femme : "Lors de l'élection de Sylvie Tellier, j'ai rencontré l'homme de ma vie avec qui j'ai eu deux beaux enfants. Ça fait 20 ans qu'on est mariés. Dès que je l'ai rencontré, je savais que ce serait l'homme de ma vie."

Le couple formé par Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut était alors sous le feu des critiques : "Je me souviens des mauvaises langues de l'époque qui affirmaient que j'étais avec Jean-Pierre pour son argent, pour le côté médiatique. Mais nous sommes toujours ensemble (...) Et nous sommes plus que jamais heureux et amoureux" avait-elle affirmé à Gala. Au fil du temps, le journaliste et son épouse ont prouvé qu'entre eux, c'était du sérieux. Nathalie Marquay s'était tenue plus forte que jamais au côté de son mari quand ce dernier a fait face à la maladie à plusieurs reprises. C'est elle-même qui, grâce à ses dons de médium, avait convaincu Jean-Pierre Pernaut d'aller faire des examens médicaux. La triste suite, tout le monde la connaît désormais...