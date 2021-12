Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols et agressions sexuelles : 2 nouvelles enquêtes ouvertes !

Patrick Poivre d'Arvor contre la justice : acte II. Après avoir échappé à une peine de prison suite au classement sans suite en juin de la précédente affaire contre lui - lancée en février dernier suite à la plainte de la romancière Florence Porcel et aux plaintes de plusieurs autres femmes - l'ex-roi du JT de TF1 est de nouveau dans le viseur de la justice.

En effet, une nouvelle enquête a été ouverte et confiée à un juge d'instruction mercredi 15 décembre 2021, a indiqué vendredi 17 le parquet de Nanterre à l'AFP. Patrick Poivre d'Arvor est sous le coup d'une nouvelle plainte redéposée par Florence Porcel. L'écrivaine et journaliste de 38 ans accuse l'ex-présentateur star du journal télévisé de TF1 de lui avoir imposé un rapport sexuel en 2004 et une fellation en 2009. Ce sont sur ces faits de 2009 classés pour "insuffisance de preuves" que les enquêteurs investigueront de nouveau, a précisé le parquet à l'AFP. Après un classement sans suite d'une enquête préliminaire par des magistrats du parquet, un plaignant peut se constituer partie civile afin de provoquer la saisine d'un juge pour enquêter de nouveau sur les faits reprochés. C'est ce qu'a fait Florence Porcel fin novembre, enclenchant ainsi l'ouverture d'une information judiciaire.

Mais ce n'est pas tout ! Le journaliste retraité, soutenu par son ex-compagne Claire Chazal, est aussi visé par une deuxième enquête, celle-ci menée par des magistrats du parquet, également ouverte jeudi à Nanterre pour viol. Une enquête qui fait suite à une plainte déposée la semaine dernière par une femme qui accuse PPDA de l'avoir violée lors du festival de Cannes en 1985, quand elle avait 23 ans.

La victime supposée est Laure Eude, qui a travaillé au bureau de presse du Festival de Cannes. C'est dans les pages du journal Libération qu'elle a fait le récit détaillé et glaçant de ce qu'elle reproche à Patrick Poivre d'Arvor. Elle dit avoir été violée par ce dernier dans une chambre d'hôtel. "J'ai suivi Poivre, bêtement, comme une bête qui va à l'abattoir (...) Je suis allongée sans culotte et sans pantalon et il est au-dessus de moi. J'ai le sentiment de me liquéfier pendant qu'il me pénètre sans préservatif. Mon corps est là, et je suis ailleurs", a-t-elle notamment relaté, expliquant avoir accepté de prendre un verre avec lui pour parler d'un éventuel stage à la télé mais que ce dernier lui aurait demandé de faire un inattendu détour par sa chambre sous un prétexte vaseux.

Une autre victime supposée, la romancière Amandine Cornette de Saint Cyr, a aussi relaté des faits qui peuvent s'apparenter à un viol, survenus en 2009. Si elle n'a pas encore porté plainte, ces faits ne sont pas prescrits par la loi et pourraient donc causer à PPDA une peine de prison...

Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.